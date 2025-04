Crowdfunding, campagna “Liberi di Giocare”: raccolti 3240 euro per i bambini di Ilula (Tanzania)

Progetti solidali

Grazie al progetto di CarlottaX saranno acquistate le sedie a rotelle per i piccoli disabili del villaggio che ospita un parco giochi dedicato all’arch. Catanese Carlotta Reitano

Ci sono progetti che nascono dal cuore, che portano con sé il profumo della memoria, la forza della solidarietà e il desiderio profondo di lasciare un segno. “Liberi di Giocare” è uno di questi. La campagna di crowdfunding lanciata sulla piattaforma siciliana Laboriusa.it si è conclusa con successo, superando il traguardo prefissato di 2800 euro e raccogliendo dal basso 3240 euro di donazioni.

Un risultato che racconta una storia di amore che attraversa i confini, di mani che si stringono da lontano per costruire un ponte tra chi dona e chi riceve. Il progetto nasce dall’incontro tra il Rotary Club Aetna Nord Ovest di Bronte e l’associazione CarlottaX, fondata da Alessandro e Carlo Amaro – marito e figlio di Carlotta Reitano – per continuare a far vivere, attraverso gesti concreti, l’anima generosa e luminosa di una donna straordinaria, di una professionista catanese scomparsa prematuramente.

Carlotta, architetta, volontaria, prima presidente donna della Fondazione Architetti PPC di Catania, ha lasciato un’impronta indelebile in chi l’ha conosciuta. E oggi il suo spirito continua a risplendere nel sorriso dei bambini di Ilula, in Tanzania, dove – di fronte alla scuola costruita con il sostegno del Rotary – sorge un parco giochi che porta il suo nome.