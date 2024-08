Finanziamento dal basso per una borsa di studio per l’Accademia delle Belle Arti

Life finds a way

Via al finanziamento dal basso per favorire la fiducia nel talento, il progresso nell’arte, l’accessibilità alla cultura. Sono questi gli asset valoriali alla base della nuova campagna della #gentelaboriusa: “Life finds a way”, lanciata nell’ambito del Catania Book Festival 2024 dall’Associazione Cambia, con l’obiettivo di finanziare la creatività, attraverso una borsa di studio a copertura parziale dei costi di iscrizione all’Accademia di Belle Arti di Catania.

L’obiettivo potrà essere raggiunto grazie al sostegno di chi vuol consentire a giovani talentuosi di formarsi e affiancare all’indole creativa, competenze e conoscenza, anche grazie all’accesso a tutti gli spazi dell’Accademia (sedi didattiche, biblioteca, aree studio) e al kit d’ingresso previsto per i nuovi iscritti.

Il titolo della campagna “Life finds a way” – già attiva online su www.laboriusa.com – prende ispirazione dall’omonima mostra di Wallie – in programma a Catania dal 26 agosto al 26 settembre – visibile durante gli orari di apertura di Palazzo Scammacca. Wallie è il nome d’arte di Walter Petrone, uno dei più conosciuti fumettisti under 30 in Italia – cantore dei sogni e delle angosce della sua generazione – e per la prima volta metterà in mostra tavole, disegni inediti e stampe diventate note al grande pubblico. Wallie, vive a Bologna, dove lavora come illustratore e fumettista: ha esordito nel 2018 con Solo un altro giorno (Shockdom). Per Feltrinelli Comics ha pubblicato Croce sul cuore, Un sogno chiamato Giffoni, sceneggiato da Tito Faraci, Uova di lucertola, Doppelgänger e un racconto nell’antologia Sporchi e subito, a cura di Fumettibrutti.

L’esposizione (con ingresso gratuito) – promossa e organizzata da Catania Book Festival e Cambia – coinvolgerà i visitatori, chiedendo un sostegno per supportare la causa di questo nuovo progetto di crowdfunding.

LABORIUSA, COME DONARE Per offrire un contributo e sostenere la campagna sulla piattaforma bastano pochi passi:

Laboriusa invierà agli utenti una ricevuta di pagamento e l’associazione proponente si farà carico della “ricompensa” messa a disposizione per i propri donatori.

Collegati su www.laboriusa.it

Seleziona il progetto “Life finds a way”

Compila i dati richiesti

Scegli la somma da destinare e la modalità di pagamento (paypal, carta di credito, bonifico)