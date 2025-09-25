Dall’Etna all’Europa: a Randazzo il festival che celebra i sapori siciliani

Turismo enogastronomico

Dal 26 al 28 settembre appuntamento in Piazza Municipio per la sedicesima tappa di Sicily Food Vibes

RANDAZZO – Il cuore dell’Etna si prepara ad accogliere la sedicesima tappa di Sicily Food Vibes, evento che celebra le radici culturali, gastronomiche e storiche del territorio, per festeggiare un grande traguardo: Sicilia Regione Gastronomica Europea 2025.Dal 26 al 28 settembre il borgo medievale di Randazzo ospiterà tre giorni di appuntamenti imperdibili tra show cooking, masterclass, laboratori esperienziali, spettacoli e degustazioni. Si tratta di una delle tappe più attese dell’iniziativa, che si svolgerà in Piazza Municipio ed è promossa dall’assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana – con il contributo organizzativo del Comune di Randazzo – e in collaborazione con l’Unione Regionale Cuochi Siciliani (URCS), l’associazione La Sicilia di Ulisse e l’Aias Acireale. «Randazzo, scrigno ricco di tesori monumentali e bontà enogastronomiche, rappresenta una vera e propria eccellenza siciliana – ha dichiarato l’assessore dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea Luca Sammartino – Per questo la Regione ha deciso di organizzare qui una tappa del tour di Sicilia Regione Europea della Gastronomia. Un’esperienza unica di gusto in grado di raccontare e valorizzare i nostri territori attraverso i piatti preparati dalle mani sapienti dei nostri chef e di mettere in campo circuiti turistici virtuosi che legano cibo e paesaggio». «L’evento sarà molto importante per il territorio di Randazzo che culturalmente è votato all’enogastronomia – hanno affermato i membri della commissione straordinaria del Comune di Randazzo Alfonsa Caliò, Cosimo Gambadauro e Isabella Giusto – In questi mesi di esperienza amministrativa in questo Comune ci siamo resi conto di quante opportunità questo territorio offra dal punto di vista della vocazione agricola e dei prodotti caseari, vinicoli e derivanti dall’agricoltura. Inoltre qui sorge un Istituto Alberghiero che oltre a formare alla cultura i nostri giovani è anche azienda che produce prodotti di qualità. Sarà un onore ricevere in questa tre giorni i rappresentanti delle istituzioni. Avremo la partecipazione attiva di tanti produttori del territorio, speriamo che l’evento possa essere un vero e proprio volano per il turismo agroalimentare oltre che per il turismo culturale».