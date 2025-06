Depressione e maternità, oltre il 21% delle donne colpite in gravidanza e in puerperio. Un allarme sociale da affrontare

FOCUS A CATANIA

CATANIA – Oltre il 21% delle donne soffre di sintomi depressivi durante i primi tre mesi di gravidanza, con un tasso di depressione perinatale che raggiunge anche il 18% entro il primo anno dopo il parto. Sono i dati emersi durante l’intervento di Giuseppe Ettore – direttore del Dipartimento Materno Infantile dell’ARNAS Garibaldi e presidente della Fondazione “Salute e Cultura” – durante la sua relazione scientifica in occasione del convegno sul disagio sociale e depressione post parto, promosso dall’associazione “Professioni per Equità”. Difficoltà a vivere all’interno della società, a fronteggiare nuovi ritmi e condizioni di vita sono alcuni degli effetti causati dalla PPD che, a volte, può sfociare in epiloghi tragici e atti estremi da parte delle neo mamme. Il disagio sociale e il crollo psicofisico che seguono la gravidanza sono condizioni spesso sottovalutate o ignorate, ma sempre più rilevanti e di interesse per la società. «Alcuni sintomi della depressione perinatale possono apparire simili a quelli di altre condizioni comuni, come l’insonnia e i sensi di colpa – spiega Ettore – Tuttavia, esistono sintomi specifici e riconoscibili che permettono una diagnosi più precisa, quali il disordine nella relazione madre-bambino, il disturbo da stress e i disturbi da ansia. Manifestazioni che spingono la donna a sentirsi in colpa o inadeguata, con ripercussioni sul bambino e, in alcuni casi, sul partner – continua Ettore – Eppure, il 50% delle donne affette da depressione perinatale non chiede aiuto. È da considerare inoltre l’impatto della PPD sui padri che può innescare quadri di depressione paterna».

Queste le condizioni che spingono a una riflessione più ampia sulla diagnosi precoce, sulla cura e sul sistema sanitario, che deve garantire sicurezza e umanità, riscoprendo il valore e il significato della maternità e della famiglia, sempre più in discussione a causa dei ritmi sociali. Ma anche un confronto che porti a individuare delle linee-guida condivise, screening sistematici, trattamenti mirati e considerando la presenza di psicologi nei reparti di ostetricia e di neonatologia.

Un’idea di network tra le parti sociali (istituzioni, imprese, ordini professioni, associazioni) che è stato cuore pulsante dell’incontro, «considerando che il tema non riguarda solo l’ambito medico o sanitario, ma un insieme di fattori culturali, sociali e ambientali – spiega Maristella Portelli, presidente di “Professioni per Equità” e componente della Commissione Pari Opportunità del Consiglio Nazionale del Notariato – Motivo per cui riteniamo che non soltanto medici, psicologi e assistenti debbano dare il proprio contributo, ma anche la magistratura, l’avvocatura, i politici e le professioni in genere, in un confronto interdisciplinare che consenta di trovare delle soluzioni vincenti». Iniziativa sposata da diversi attori del territorio. Dal Comune di Catania, per cui è intervenuto l’assessore ai Servizi Sociali Bruno Bucchieri, agli Ordini professionali etnei. Tra i saluti Alessandro Amaro (presidente dell’Ordine Architetti PPC), Marilena Parisi (consigliera Ordine Avvocati), Tito Giuffrida, (vicepresidente Odcec Catania), Giusy Di Paola (consigliera dei Geometri), Alfio Saggio (presidente Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri) e Patrizia Pistorio (consigliera Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Catania e Caltagirone).