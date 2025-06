Di Mulo: «Atto di straordinaria rilevanza strategica per il futuro del servizio idrico nel nostro territorio»

Via libera a Sidra per aumento di capitale

CATANIA – Il Consiglio comunale ha approvato la delibera che autorizza Sidra Spa per il versamento in conto aumento del capitale sociale della società Hydro Catania Spa. L’intervento a favore di Sidra, società partecipata del Comune, consente all’azienda etnea il mantenimento della quota del 3.93% del capitale della Hydro Catania Spa. Si tratta di un passo fondamentale per il futuro del servizio idrico integrato nella provincia. Una decisione che segna un passo decisivo verso la realizzazione del gestore unico del servizio idrico, come previsto dalla normativa regionale e dalle direttive europee.

Come ha ammesso il presidente di Sidra Mario Di Mulo. «Desidero esprimere, a nome mio personale e dell’intero Consiglio di Amministrazione di Sidra Spa, un sentito ringraziamento al Consiglio Comunale di Catania per l’approvazione dell’aumento di capitale di Hydro Spa, atto di straordinaria rilevanza strategica per il futuro del servizio idrico nel nostro territorio – ha dichiarato l’avvocato Di Mulo, presidente Sidra Spa – Questa delibera rappresenta un passaggio fondamentale per la costruzione di un sistema idrico moderno, efficiente e realmente integrato, in grado di rispondere alle esigenze dei cittadini e di garantire la sostenibilità delle risorse idriche. Così facendo, il Consiglio Comunale etneo ha permesso a Sidra Spa di mantenere la quota di partecipazione all’interno di Hydro Catania. La visione e la responsabilità dimostrata dai consiglieri comunali che hanno sostenuto questa scelta meritano il nostro più profondo apprezzamento: hanno colto il valore di un investimento che guarda lontano, orientato alla qualità del servizio e alla tutela dell’ambiente. Come Sidra, siamo pronti a fare la nostra parte con spirito di servizio, competenza e piena collaborazione con le istituzioni, consapevoli del ruolo strategico che il servizio idrico pubblico riveste per lo sviluppo del nostro territorio. L’approvazione di oggi rafforza la fiducia nella capacità delle società partecipate di operare come veri strumenti di innovazione e coesione per la comunità. Grazie ancora a tutti coloro che, con il loro voto e il loro impegno, hanno reso possibile questo importante passo in avanti».