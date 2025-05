Dove la Sicilia profuma di nocciole e di mare: Sicily Food Vibes arriva a Piraino (Me) dal pane nero alla pasta spizzicata: tradizione in chiave gourmet

Da oggi – 30 maggio, ore 18.00 – a domenica 1 giugno appuntamento in Piazza Quasimodo

PIRAINO (ME) – Il viaggio di Sicily Food Vibes fa tappa a Piraino (in provincia di Messina), nel cuore dei Nebrodi, per una tre giorni interamente dedicata alla cultura gastronomica siciliana.

Da oggi pomeriggio – venerdì 30 maggio – a domenica 1 giugno 2025, Piazza Quasimodo, nel cuore di Piraino – si trasformerà in un palcoscenico di profumi, sapori e maestria culinaria, nell’ambito delle iniziative di Sicilia Regione Europea della Gastronomia 2025. Un ricco calendario di eventi animerà il borgo tirrenico con cooking show, masterclass, laboratori didattici e degustazioni. Protagonisti saranno i prodotti identitari del territorio – come le nocciole dei Nebrodi, il maialino nero, i salumi di Sant’Angelo e la provola tipica locale – interpretati con maestria da chef di fama regionale e nazionale.

Si comincia alle 18.00 (venerdì 30 maggio) con un cocktail di benvenuto curato dall’Istituto d’Istruzione Superiore Merendino e i laboratori “Brutti ma buoni con le nocciole dei Nebrodi” e “Crostata di verdelli” condotti dall’Unione Regionale Cuochi Siciliani. Seguiranno i cooking show con le Lady Chef Carlotta Andreacchio, chef Giuseppe Arena, Tindaro Ricciardo e Carmelo Ricciardello, che proporranno piatti dal forte legame con l’identità siciliana.

Domani, sabato 31 maggio spazio a nuove esperienze sensoriali: dalla pasta reale al “maialino nero dei Nebrodi porchettato”, passando per la “sarda a beccafico” rivisitata dallo chef Paolo Romeo. I laboratori didattici vedranno protagonisti i giovani e le famiglie, per un coinvolgimento attivo e diretto.

Domenica 1 giugno, grande chiusura con i cooking show dello chef Giuseppe Geraci – che presenterà il “Calamaro alla Malvasia delle Lipari” – e della pastry chef Isabella Catalano, con un dolce raffinato che celebra la nocciola dei Nebrodi e la ricotta zuccherata siciliana.

Sicily Food Vibes a Piraino si conferma un’occasione unica per promuovere le eccellenze agroalimentari locali, valorizzare il sapere artigianale e costruire un racconto condiviso di gusto, bellezza e innovazione. Il tutto nel segno della convivialità e del forte legame con la terra.

Sicily Food Vibes

La Regione Siciliana ha lanciato “Sicily Food Vibes”, un grande tour itinerante che, da maggio a ottobre 2025, attraverserà tutta l’isola con l’obiettivo di: valorizzare le radici agroalimentari siciliane, promuovere le produzioni certificate “Born in Sicily”, sviluppare il turismo sostenibile integrandolo con le risorse gastronomiche, creare nuove opportunità lavorative e di inclusione sociale, favorire la cultura dell’alimentazione sana e consapevole, tutelare e raccontare il patrimonio culinario tradizionale

Ogni tappa sarà l’occasione per vivere esperienze autentiche tra sapori, tradizioni e innovazione.

Il calendario degli eventiDopo Castelvetrano, il tour Sicily Food Vibes toccherà numerosi borghi e città siciliane, tra cui Piraino, Castellammare del Golfo, Nicosia, Agrigento, Piazza Armerina, Serradifalco, Caltagirone, Aci Bonaccorsi, Scicli, Galati Mamertino, Gioiosa Marea, Modica, Gela, Marzamemi, Randazzo, Menfi, Palazzolo Acreide e Cefalù.

Ogni appuntamento prevede: