Edilizia, focus su Decreto Salva Casa

Lunedì 23 settembre, ore 9.00 / Ance Catania

CATANIA – Le importanti novità introdotte dal Decreto Salva Casa saranno al centro del convegno “Il Decreto Salva Casa, verso un codice unico dell’edilizia?”, che si terrà lunedì 23 settembre alle ore 9 presso la sede di ANCE Catania (Viale Vittorio Veneto 109).

L’evento – promosso dall’Associazione dei costruttori etnei per approfondire la legge 105/2034 e patrocinato da ANCI Sicilia, Consiglio Notarile di Catania e Caltagirone, Ordine degli Avvocati di Catania – sarà l’occasione per acquisire utili informazioni sulle novità in materia, con attenzione anche agli ambiti applicativi della normativa nazionale in Sicilia, alla luce del meccanismo di recepimento del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia) operato dal legislatore regionale con la Legge regionale 16/2016, nonché alla commerciabilità giuridica ed economica del fabbricato.

Si comincerà alle 9 con i saluti istituzionali di: Rosario Fresta (presidente Ance Catania), Massimiliano Giammusso (vicepresidente Anci Sicilia e sindaco di Gravina di Catania), Vincenzo Vacirca (presidente Consiglio Notarile Distretti riuniti di Catania e Caltagirone) e Antonino Guido Distefano (presidente Ordine degli Avvocati di Catania).

Alle 9,30 apertura dei lavori moderati dal giornalista Mario Barresi:l’introduzione sarà affidata a Stefano Betti (vicepresidente Ance con delega Edilizia e Territorio). Dalle 9,45 si alterneranno le relazioni di Francesca Zaccagnini (Ance Funzionario Responsabile Edilizia e Territorio), Giuseppe Consoli (Avvocato del Foro di Catania), Riccardo Dagnino (Notaio in Trecastagni) e Paolo La Greca (assessore Urbanistica Comune di Catania e vicesindaco di Catania).