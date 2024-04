Eletto nuovo presidente Ance Catania Giovani: Ludovico Porto

Nomine catanesi

Il Comitato direttivo sarà composto da Antonino Belfiore, Marco Bertolone, Giovanna Fichera e Giovanni Reina

CATANIA – Un percorso intrapreso sin da bambino. Una storia familiare immersa completamente nell’imprenditoria e nel settore delle costruzioni. Un progetto professionale che punta a far aumentare la partecipazione e le attività dei giovani, guardando all’edilizia con una vision: innovazione e sostenibilità.

Il nuovo presidente di Ance Catania Giovani è l’ing. Ludovico Alfio Porto: imprenditore di terza generazione, che guiderà i giovani della categoria insieme al Comitato direttivo composto da Antonino Belfiore, Marco Bertolone, Giovanna Fichera e Giovanni Reina.

«Punteremo ad accrescere la partecipazione e le attività dei giovani, perché sono i pilastri del futuro, così come porteremo avanti iniziative che spingano l’edilizia verso l’innovazione, la sostenibilità e l’attrattività del settore». Queste le prime parole del neo presidente di Ance Catania Giovani, laureato in Ingegneria Civile presso l’Università degli Studi di Enna “Kore e direttore tecnico e procuratore generale dell’azienda di famiglia, Porto Costruzioni.