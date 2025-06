Elezioni Enpam 2025-2029, il catanese Gian Paolo Marcone eletto all’Assemblea Nazionale 

Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Medici

«Opereremo in difesa dei contribuenti per migliorare le prestazioni previdenziali ed assistenziali della Fondazione Enpam»

CATANIA – Grande partecipazione per le elezioni ENPAM – Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Medici – tenutesi presso la sede dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Catania: sono stati quasi 1000 i professionisti della provincia etnea che si sono recati al seggio elettorale presieduto da Alfio Saggio, presidente dell’ Ordine dei Medici di Catania. Eccezionale il risultato elettorale del catanese Gian Paolo Marcone, presidente CAO (Commissione Albo Odontoiatri) dell’Ordine dei Medici etneo, esperto in problematiche previdenziali, rappresentante Enpam dell’OMCeO e componente del Collegio sindacale della Fondazione ENPAM. Il presidente Marcone era candidato all’Assemblea Nazionale nella lista “Welfare dei liberi professionisti” promossa da ANDI. Su un totale di 5103 voti validi della lista nazionale, ben 578 sono stati espressi per la lista di Marcone.