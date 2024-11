Endometriosi, oncologia, fertilità e isteroscopia: 80 speaker internazionali per il 10° Congresso del Mediterraneo

Dipartimento materno-infantile Arnas Garibaldi: dal 18 al 22 novembre a Catania focus su chirurgia endo-ginecologica«Il confronto farà crescere i nostri percorsi diagnostico-terapeutici per la cura delle patologie femminili»

CATANIA – Cinque giorni di lavori tra corsi pre-congressuali e focus dedicati a endometriosi, oncologia ginecologica, fertilità e isteroscopia; approfondimenti scientifici, innovazioni hi-tech e analisi degli scenari attuali; un parterre composto da 80 specialisti provenienti da tutto il mondo che rappresentano l’eccellenza nell’ambito delle patologie femminili. Catania dal 18 al 22 novembre si trasformerà nel centro mondiale della medicina grazie al 10° Congresso di Chirurgia Endo-Ginecologica del Mediterraneo (10th Mediterranean Endo-Gynaecological Surgery Congress) che si terrà all’Hotel Four Points by Sheraton di Catania.

L’evento, voluto e organizzato dall’Azienza Ospedaliera di rilievo Nazionale e di alta specializzazione ARNAS Garibaldi in particolare dal suo Dipartimento Materno Infantile di Ginecologia e Ostetricia – diretto dal prof. Giuseppe Ettore – è stato presentato stamattina – mercoledì 13 novembre – nella sede della direzione generale.

«Abbiamo già messo in campo da tempo gli strumenti per rispondere alle esigenze del cittadino: siamo consapevoli che per far questo serve essere pronti, innovativi e nello stesso tempo occorre condividere best practices, obiettivi e risultati attesi, attraverso momenti di scambio, aggiornamento e condivisione – ha affermato Giuseppe Giammanco, direttore generale Arnas Garibaldi – Da diversi anni la nostra azienda si sta muovendo nella logica privilege e clinical competence, che vuol dire capacità di fare, ovvero i chirurghi si confrontano tra di loro e decidono cosa poter mettere in campo: qualifiche, formazione, esperienza e competenze, in favore dell’utenza. Questo indirettamente si traduce in sicurezza e qualità delle cure».

«Anche quest’anno il programma del Congresso è nutrito sia per i contenuti scientifici multidisciplinari, ma soprattutto perché abbiamo inserito quattro Corsi precongressuali (con utilizzo di simulatori e training altamente specializzanti) e tre giornate interamente dedicate alla chirurgia ginecologica – ha dichiarato Giuseppe Ettore, direttore Dipartimento Materno Infantile di Ginecologia e Ostetricia Azienza Ospedaliera Arnas Garibaldi e organizzatore del Congresso – Ci confronteremo con altre realtà italiane e internazionali, ospitando colleghi provenienti da tutto il mondo. Riteniamo che questo scambio possa fare crescere i nostri percorsi diagnostico-terapeutici per la cura delle patologie femminili come l’oncologia e l’endometriosi in particolare. Vogliamo così consolidare il ruolo dell’alta specialità della nostra azienda e implementare ulteriormente i rapporti di collaborazione con le istituzioni sanitarie pubbliche e private accreditate».

«Il Dipartimento Materno Infantile è uno dei fiori all’occhiello dell’Arnas Garibaldi – ha affermato Mauro Sapienza, direttore Sanitario Azienza Ospedaliera Arnas Garibaldi – che vede ogni giorno a lavoro 150 risorse tra medici, infermieri e operatori. I numeri crescono inoltre se si considerano le Unità operative di cui è composta: Pronto Soccorso Ostetrico Ginecologico e Pediatrico, Terapia Intensiva neonatale, Pediatria, Chirurgia Pediatrica, Cardiologia Pediatrica, Rianimazione Pediatrica e Talassemia. La nostra è una realtà di livello internazionale, siamo lieti di poter ospitare questo evento che consolida e valorizza il lavoro dei nostri medici».