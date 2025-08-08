Ferragosto catanese alla Baia Verde, con il live cooking dello chef Laudani sugli scogli lavici

Estate siciliana

Sulla Riviera dei Ciclopi attesa per l’evento street food dalle sonorità mediterranee. Notte stellata, ritmi magici, sapori indimenticabili

Alle pendici del maestoso vulcano, con lo sguardo rivolto sulla Riviera dei Ciclopi, Catania si prepara a vivere un Ferragosto all’insegna del divertimento e del gusto locale. Il Grand Hotel Baia Verde, la pregiata location affacciata sulle scogliere laviche, accoglierà gli ospiti sulla storica terrazza etnea vista mare per una serata che unisce gusto, musica e convivialità.

Il 15 agosto si trasformerà in un’esperienza sensoriale, grazie all’estro creativo dello chef Costantino Laudani, protagonista di una serata dedicata allo street food catanese nella sua versione più autentica e raffinata. Tra i momenti di live cooking, gli ospiti potranno degustare arancini, coppi di pesce appena fritto, casarecce alla norma, carni alla brace, le iconiche crespelle dolci e molto altro: un viaggio tra i sapori etnei, pensato per sorprendere e deliziare.

Immersi nel panorama naturale scolpito dall’Etna sulla Riviera dei Ciclopi, le sonorità siciliane accompagneranno tutti lungo il percorso gastronomico: canti, spettacoli e ritmi popolari evocheranno l’identità profonda dell’Isola, intrecciando influenze mediterranee in una trama musicale che emoziona e coinvolge.