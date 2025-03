Fertilità: focus specialistico su patologie uterine, diagnosi e trattamento isteroscopico

Convegno idipharma ad Aci Bonaccorsi

Tavola rotonda l’8 marzo dalle 9 nella sede dell’azienda etnea

ACI BONACCORSI – L’infertilità è una problematica che colpisce un numero crescente di coppie in tutto il mondo. Diverse sono le cause che possono essere alla base di questa condizione. Tra gli strumenti diagnostici più efficaci per indagare le cause dell’infertilità femminile, l’isteroscopia si è affermata come una tecnica fondamentale per identificare e trattare molte patologie che possono ostacolare il concepimento.

Si discuterà di questi temi sabato 8 marzo, nel corso del convegno organizzato da idipharma “Isteroscopia e Infertilità: dalla diagnosi alla soluzione”,che si terrà dalle 9 alle 13:30invia Goffredo Mameli 12, ad Aci Bonaccorsi (Catania). La giornata avrà inizio con il benvenuto del presidente del convegno, il prof. Giuseppe Giuffrida che introdurrà i relatori, tra i massimi esperti del settore. Saranno trattate specifiche tematiche partendo proprio dalla diagnosi fino alla soluzione terapeutica.

Apriranno gli interventi il dott. Alessandro Giuffrida, con la relazione dal titolo “L’isteroscopia diagnostica nel percorso della paziente infertile: è davvero necessario farla sempre?” e il dott. Alessandro Favilli, con la relazione “Impatto delle principali patologie endouterine sulla fertilità”.