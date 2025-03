Fino al 2 aprile in Metro a Catania “Prossima fermata: Autonomia!”

INCLUSIONE

CATANIA – Fino al 2 aprile la metropolitana di Catania non è solo un mezzo di trasporto: è un treno di speranza, una corsa quotidiana verso un futuro più giusto, più umano, più inclusivo. È questo il cuore pulsante di “Prossima fermata: Autonomia!”, l’iniziativa promossa dalla Cooperativa Controvento in collaborazione con la Ferrovia Circumetnea (FCE), con il patrocinio del Comune di Catania.

I vagoni della metropolitana si sono trasformati in spazi narrativi, che parlano di libertà, autodeterminazione e diritti. Parlano di persone – con disabilità intellettiva sì, ma prima di tutto con desideri, sogni, storie da raccontare – che ogni giorno affrontano con coraggio le sfide della vita e chiedono solo di poter scegliere, vivere, muoversi in autonomia. Riflessioni, opinioni, racconti, voci autentiche sulle esperienze di crescita, residenzialità, vita indipendente e affettività: da leggere, condividere, interiorizzare con forza.

«Agire in modo indipendente è un diritto fondamentale – commenta Bruno Brucchieri, assessore alle Politiche Sociali del Comune di Catania, sottolineando il valore simbolico e concreto dell’iniziativa – acquisire autonomia significa diventare protagonisti della propria vita. Le persone con disabilità possono avere bisogno di supporto, ma questo non toglie loro il potere di scelta. Promuovere l’autonomia vuol dire migliorare la qualità della vita e costruire una società più accogliente per tutti».

L’iniziativa arriva in un momento speciale per Controvento, che nel 2025 festeggia il suo decimo compleanno. Un percorso fatto di persone, battaglie, conquiste e storie che hanno lasciato il segno. «Siamo molto emozionati – dichiara Daniele Casella, presidente della cooperativa – dieci anni di Controvento sono dieci anni di progetti per l’autonomia. Per raccontare questo viaggio, abbiamo scelto un luogo che rappresenta movimento, possibilità, connessione: la metropolitana. La FCE non è solo una linea ferroviaria, ma parte integrante della nostra storia, dei nostri percorsi educativi e della vita delle persone che accompagniamo».