Formare i condannati e favorire il loro reinserimento nella società civile: «Così diamo loro una seconda possibilità»

Intesa tra Ance, Ente Scuola Edile, Udepe e Associazione Difesa e Giustizia APS ETS

CATANIA – Prosegue l’impegno di Ance Catania nel sociale e nel processo di rieducazione dei condannati attraverso la formazione professionale e il lavoro. Un nuovo passo è stato fatto con il protocollo firmato dai Costruttori etnei, dall’Associazione Difesa e Giustizia APS ETS, dall’Ente Scuola Edile e dall’UDEPE (Ufficio Distrettuale di Esecuzione penale Esterna) di Catania. Tra i pilastri dell’accordo l’articolo 15 e il 17 della Costituzione che, rispettivamente, prevedono che “il trattamento del condannato e dell’internato è svolto avvalendosi principalmente dell’istruzione, della formazione professionale, del lavoro e della partecipazione a progetti di pubblica utilità, della religione, delle attività ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno e i rapporti con la famiglia” e che “la finalità del reinserimento sociale dei condannati e degli internati deve essere perseguita anche sollecitando ed organizzando la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private dell’azione rieducativa”.

Nei due articoli si riflette perfettamente uno dei punti dello statuto di Ance Catania, che «tra gli obiettivi ha quello di sollecitare e promuovere la formazione di maestranza per l’edilizia anche con la promozione di enti e scuole professionali di categoria a norma del Ccnl di settore, con lo scopo di elevare moralmente e culturalmente i lavoratori, oltre a garantirne benessere e crescita professionale – ha commentato il presidente dei Costruttori etnei Rosario Fresta – lo scopo è favorire lo sviluppo e il progresso nel settore delle costruzioni e promuovere la qualificazione tecnico-professionale e la specializzazione delle imprese. Rispondiamo alla domanda di mercato delle imprese che richiedono forza lavoro, e nello stesso tempo, grazie a questo protocollo d’intesa, puntiamo a favorire il reinserimento sociale delle persone detenute, dei soggetti imputati in regime di messa alla prova o delle persone condannate in regime di misura alternativa alla detenzione o di una pena sostitutiva alle pene detentive brevi».