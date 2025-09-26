Ginecologia 5.0: a Catania il mondo della chirurgia si dà appuntamento tra robotica e AI

Congressi a Catania

Dal 30 settembre al 3 ottobre, esperti da tutto il mondo esploreranno le nuove frontiere della diagnosi avanzata e delle terapie personalizzate per la salute femminile

CATANIA – Formazione dei giovani specialisti, sessioni di live surgery, simposi sugli approcci multidisciplinari e sull’utilizzo delle nuove tecnologie diagnostiche e chirurgiche per preservare la salute delle donne e la fertilità. Questa mattina, presso l’Arnas Garibaldi Nesima, è stato presentato l’11° Congresso di Chirurgia Endo-Ginecologica del Mediterraneo, che si svolgerà dal 30 settembre al 3 ottobre a Catania, tra l’ospedale Garibaldi Nesima e il Four Points by Sheraton. L’evento scientifico di rilevanza internazionale riunirà professionisti del settore ginecologico, endoscopico e chirurgico provenienti da tutto il mondo, confermando la città etnea come crocevia internazionale per ricerca e innovazione.