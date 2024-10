Giovani promesse dell’architettura “leggono” e “ascoltano” il territorio

Catania, presentata pubblicazione di “Mənd_IT - Ricucire lembi urbani”

Iniziativa promossa da Ordine e Fondazione degli Architetti PPC etnei

CATANIA – «In un’epoca dove tutto è connesso digitalmente e teso a creare un’accelerazione frenetica, attraversare in maniera lenta e ascoltare un territorio per strapparlo all’inesorabile degrado è stata la prima necessità espressa da questa iniziativa». Sono queste le parole che il presidente Sebastian Carlo Greco ha scritto nero su bianco sulla prima pagina della pubblicazione “Mənd IT – Ricucire lembi urbani“, nata dal 7° Workshop Internazionale di Architettura organizzato da Ordine e Fondazione degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Catania.

Si tratta di un’iniziativa che ha rappresentato una vera e propria sfida per la riqualificazione e la rigenerazione delle aree dismesse della Circumetnea nei Comuni di Adrano, Biancavilla e Santa Maria di Licodia e che oggi diventa un lavoro concreto, con una galleria di progetti frutto di un attento lavoro di analisi e ricerca.

«Il workshop – ha affermato Eleonora Bonanno, presidente FOAPPC_CT, stamattina durante l’evento nella sede dell’Ordine etneo – ha visto un percorso molto lungo. Una scelta voluta perché non volevamo che tutto si esaurisse nel giro di pochi giorni. Il lavoro ha rappresentato inizialmente un momento di preparazione e di conoscenza dei luoghi tramite passeggiate, convegni e dibattiti, successivamente è diventato un vero e proprio “workshop” con la presenza di visitor internazionali di grande livello, che hanno coinvolto i giovani professionisti e gli studenti universitari».

Ed è proprio questo l’obiettivo di “Mənd IT – Ricucire lembi urbani”: la visione innovativa, la riscrittura di un territorio, l’innesto di pensiero creativo, l’intervento virtuoso di Enti, Ordini e giovani universitari in luoghi abbandonati e degradati con il fine di dare nuova vita e nuova anima agli spazi.