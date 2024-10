Giustizia riparativa: a Catania via alla terza edizione di “FAI tua la nostra città”

Arte e rieducazione alla legalità

Progetto Udepe (Ufficio Distrettuale Esecuzione penale esterna) e FAI: formazione per 12 speciali Ciceroni – che hanno ottenuto la concessione di misura alternativa – al servizio del patrimonio culturale e storico del capoluogo etneo

CATANIA – Un progetto sperimentale, arrivato quest’anno alla sua terza edizione, che (di)mostra la validità di un percorso a valenza restitutiva e risocializzante per coloro che hanno avuto una condanna per fattispecie di reati che hanno danneggiato la “comunità”. Si chiama “FAI tua la nostra città” ed è un’iniziativa nata dalla sinergia tra l’Ufficio Distrettuale Esecuzione penale esterna di Catania – Dipartimento per la Giustizia minorile e di Comunità e la Sezione etnea del Fondo Ambiente Italiano.

«Questo progetto consente agli utenti coinvolti di rielaborare la propria biografia, andando oltre gli errori commessi in un’ottica evolutiva – sottolinea la dott.ssa Maria Pia Fontana, direttore Udepe di Catania – un’esperienza di cittadinanza attiva che promuove una nuova consapevolezza nei confronti degli altri e del territorio, favorendo la conoscenza delle materie legate alla tutela, conservazione e promozione del patrimonio. Un progetto che mira alla promozione di attività risarcitorie che, secondo i principi del nostro ordinamento, devono passare dalla creazione di motivazioni che spingano a comportamenti socialmente corretti». Questo grazie al FAI Catania – guidato dal capo delegazione prof. Marilisa Spironello – che da anni si spende con grande impegno per valorizzare e promuovere i beni storico, culturali, artistici e paesaggistici della provincia di Catania.

Grazie all’impegno dei volontari FAI, alcuni utenti selezionati dall’Udepe (che hanno ottenuto la concessione di misura alternativa di affidamento in prova al servizio sociale) hanno infatti l’opportunità di intraprendere un percorso trasversale di educazione alla legalità, tutela dell’ambiente e del patrimonio paesaggistico e monumentale, curato dai volontari FAI con competenze specifiche in materia. A conclusione del percorso in aula – coordinato dalla dott.ssa Giacoma Ferrari, Funzionario professionalità di Servizio Sociale Udepe Catania e referente del progetto, e dalla prof. Maria Teresa Di Blasi (volontaria FAI) – i partecipanti saranno pronti per diventare veri e propri “ciceroni”, trasferendo quanto appreso a turisti, cittadini e alunni delle scuole.