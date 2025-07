I misteriosi pacchi di Mysterzon sbarcano in Sicilia

fino al 3 agosto

File di giovani e centinaia di pacchi già venduti, l’iniziativa di Mysterzon è un boom a Sicilia Outlet Village, la misteriosa esperienza continuerà fino al 3 agosto.

Ad attirare è certamente l’effetto sorpresa: l’esperienza d’acquisto del pacco al buio assicura a tutti l’effetto “wow!”. Quelli disponibili sono scatoli smarriti e rimessi in vendita a peso a un prezzo accessibile. Per la prima volta Mysterzon in Sicilia richiama così l’attenzione di tantissimi curiosi disposti ad attendere il proprio turno per aprire, magari con una diretta live sui social, quel pacco da brivido. Il gioco diventa una scommessa sul valore del contenuto che spesso supera notevolmente il costo pagato.

Sicilia Outlet Village diventa così una location da primato per le iniziative non convenzionali che debuttano nell’Isola, tra i suoi 170 negozi di pregiati brand nazionali e internazionali, è il luogo più centrale e frequentato per coinvolgere in nuove esperienze donne, uomini e bambini in eventi come questo, che hanno già registrato grande successo in altre città italiane e all’estero.