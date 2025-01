Il 2025 a Sicilia Outlet Village inizia con aperture straordinarie e saldi

SHOPPING SOTTO LE STELLE

Durante i giorni di festa – dal 2 al 6 gennaio – sarà possibile dedicare tempo allo shopping fino alle ore 21,00. Infatti le vetrine dei negozi, sotto le stelle, continueranno a brillare in orario prolungato per il piacere di accogliere coloro che vogliono concedersi, senza fretta, ancora qualche regalo.

E se fino ad oggi si è atteso per osare, sarà possibile realizzare qualche desiderio in più perché tra le vie della moda il 4 gennaio inizieranno gli sconti sui prezzi outlet. Fare shopping dopo Natale è una delle attività di svago più attraenti e convenienti: negli ultimi giorni di vacanza, prima di ricominciare le routine quotidiane, per molti s’innalza il desiderio d’acquisto. C’è tutto il tempo di curiosare, provare, scegliere il capo di tendenza preferito con il vantaggio di cogliere le occasioni offerte dai saldi invernali. Ci sarà grande scelta tra i 170 negozi dei brand nazionali e internazionali che fanno di Sicilia Outlet Village una delle mete preferite dagli appassionati dello shopping.