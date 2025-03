Il futuro della Sicilia tra divario infrastrutturale e strategie di cambiamento

SAVE THE DATE 21 MARZO AGRIGENTO

Il 21 marzo ad Agrigento – Capitale della Cultura 2025 – dibattito aperto tra ingegneri, istituzioni e stakeholder

Connettere il territorio, favorire la progettazione di grandi opere, sviluppare metodi sostenibili per trasformare il panorama sociale, economico e turistico della Sicilia. Venerdì 21 marzo ad Agrigento – Capitale Italiana della Cultura 2025 – istituzioni, professionisti e stakeholder saranno coinvolti nel dibattito nazionale su “Le Infrastrutture della Provincia di Agrigento e il Ponte sullo Stretto di Messina: La Sicilia Porta d’Europa nel Mediterraneo“.

Il convegno – organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Agrigento, dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, dalla Consulta degli Ordini degli Ingegneri di Sicilia e dalla Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri di Agrigento – punta l’attenzione sull’innovazione infrastrutturale per ottimizzare la mobilità e per incidere sullo sviluppo dell’Isola, ricca di potenzialità e crocevia dei flussi europei. Un hub di innovazione vedrà a confronto professionisti, istituzioni e stakeholder sulle avanzate tecnologie e sulle metodologie sostenibili per affrontare sfide concrete. Creare ponti fisici ma anche culturali e ridurre il gap infrastrutturale che oggi incide sulle distanze tra l’Isola, l’Italia e l’Europa, saranno i temi cruciali.

Le strategie di cambiamento della Sicilia passeranno da Agrigento per approfondire i criteri innovativi di progettazione per infrastrutture sostenibili e resilienti, i materiali avanzati e la loro applicazione nelle grandi opere, le tecniche di costruzione all’avanguardia che migliorino l’efficienza e la sicurezza nei cantieri, inclusi l’uso di robotica e automazione; inoltre saranno oggetto di analisi le metodologie di realizzazione efficienti e sostenibili, le applicazioni dell’intelligenza artificiale nella gestione dei progetti infrastrutturali, dalla progettazione assistita fino al monitoraggio in tempo reale delle opere, e le soluzioni smart per il monitoraggio e la manutenzione delle opere.