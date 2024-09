Il vino viaggia sui binari della cultura: la stazione di Pachino protagonista della vendemmia 2024

Turismo enogastronomico

A ridosso della ferrovia, in disuso dal 1986 e in fase di riqualificazione, tornano a splendere le botti Un palmento a cielo aperto per rivitalizzare un territorio ricco di natura e storia: così l’associazione Vivi Vinum presenta la terza edizione dell’evento

SIRACUSA – Ci sono luoghi che custodiscono memoria e sapori, spazi indimenticabili per la storia e l’evoluzione di una comunità produttiva da sempre dedita alla celebrazione e alla condivisione dei beni più preziosi. La Stazione del Vino di Pachino (in provincia di Siracusa) è uno di questi luoghi, e dal 20 al 22 settembre ospiterà la 3° Festa della Vendemmia, ritornando ad essere vivace crocevia dell’enogastronomia dell’Isola.

La Piazza Pietro Nenni, affacciata sulle ferrovie della storica linea Noto-Pachino, nel passato è stata attraversata da centinaia di risorse che dal Sud-est dell’Isola – sin dal 1935, in partenza dalla Stazione del Vino – hanno raggiunto tutta l’Italia e i Paesi esteri con importanti risvolti economici. Ancora oggi è florida la domanda dalle altre regioni italiane e cresce anche all’estero la passione per la scoperta dei pregiati vini, riconoscibili e ricercati per la qualità alta e inimitabile strettamente legata ai particolari suoli e alle favorevoli condizioni microclimatiche. Poi nel 1986 la chiusura della linea ferroviaria, causata dalla competizione con il trasporto su gomma e dalla mancanza di investimenti.

Dopo decenni di attesa per la prima volta nel 2024 la Stazione del Vino diventa protagonista per la terza edizione della Festa della Vendemmia: la linea ferroviaria – oggetto di riqualificazione a cura della Fondazione Ferrovie dello Stato – sarà presto restituita all’esercizio di treni storici e turistici. A pochi passi dai binari, per l’occasione, s’insedieranno tutte le degustazioni e gli eventi esclusivi ed istituzionali del fitto programma che evolverà in tre giorni con conferenze, competizioni, intrattenimento.

La 3° Festa della Vendemmia a Pachino è organizzata dall’associazione Vivi Vinum Pachino, anche grazie al progetto Vino Connect Sicilia, l’acceleratore della filiera vitivinicola siciliana, in sinergia con la Bcc Pachino e la Bcc di San Cataldo, Federcasse, Confocooperative Sicilia, supportato da Azure Consulting e finanziato da Fondo Sviluppo Spa. Il progetto in collaborazione con la nuova Cooperativa di Comunità Le Terre di Ebe e con il patrocinio del Comune di Pachino concretizza il raggiungimento di un importante obiettivo: «Valorizzare un luogo identitario con il coinvolgimento delle aziende vitivinicole del territorio – sottolinea Walter Guarrasi, promotore dell’evento e presidente di Vivi Vinum – trasmettendo la consapevolezza che è possibile ripensare il territorio attraverso un nuovo modello di rigenerazione urbana, sociale ed economica che coinvolga l’intera comunità ».