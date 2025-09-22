Weekend di degustazione
In alto i calici a Sicilia Outlet Village
Eleganza, buon vino e shopping. L’evento “Calici al Village” – in programma sabato 27 e domenica 28 settembre – celebra il piacere di stare insieme, tra convivialità e nuove tendenze.
La degustazione celebrerà le cantine dell’Isola e le straordinarie occasioni da cogliere tra i 170 negozi di Sicilia Outlet Village, con ulteriori sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle nuove collezioni autunno inverno. Musica dal vivo e performance artistiche accoglieranno il pubblico in un percorso di shopping esclusivo reso più frizzante dalle bollicine. Innumerevoli gli abiti e gli accessori da indossare e abbinare, esplorare le proposte dei più importanti brand presenti a Sicilia Outlet Village diventerà più rilassante tra degustazioni e live show.
A rendere speciale l’esperienza sarà la selezione di vini siciliani che condurrà i visitatori in un viaggio sensoriale alla scoperta dei sentori delle etichette più identitarie dell’isola.
La degustazione diventerà così un momento di incontro da vivere in un’atmosfera rilassata, un’occasione per prendersi del tempo e concedersi un momento di shopping che si intreccia ai brindisi più raffinati.COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA