In alto i calici a Sicilia Outlet Village

Weekend di degustazione

Eleganza, buon vino e shopping. L’evento “Calici al Village” – in programma sabato 27 e domenica 28 settembre – celebra il piacere di stare insieme, tra convivialità e nuove tendenze.

La degustazione celebrerà le cantine dell’Isola e le straordinarie occasioni da cogliere tra i 170 negozi di Sicilia Outlet Village, con ulteriori sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle nuove collezioni autunno inverno. Musica dal vivo e performance artistiche accoglieranno il pubblico in un percorso di shopping esclusivo reso più frizzante dalle bollicine. Innumerevoli gli abiti e gli accessori da indossare e abbinare, esplorare le proposte dei più importanti brand presenti a Sicilia Outlet Village diventerà più rilassante tra degustazioni e live show.

A rendere speciale l’esperienza sarà la selezione di vini siciliani che condurrà i visitatori in un viaggio sensoriale alla scoperta dei sentori delle etichette più identitarie dell’isola.