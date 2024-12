Inaugurazione Christmas Town, tutto creato per vivere l’incanto del Natale

apertura al pubblico sabato 7 dicembre ore 10

CATANIA – È iniziato il conto alla rovescia per l’inaugurazione ufficiale del Christmas Town, il più grande Parco tematico del Sud Italia dedicato al Natale, che dal 7 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025 trasformerà il capoluogo etneo in una meta turistica natalizia.

La Cerimonia di Inaugurazione di Christmas Town al Centro fieristico Le Ciminiere avrà iniziosabato 7 dicembre alle ore 10.

Contestualmente le porte del Villaggio saranno aperte ufficialmente al pubblico, tutti gli appassionati potranno immergersi tra le vie sfavillanti e le numerose attrazioni, gustando dolci tradizionali e lasciandosi conquistare dall’incanto del Natale.

Il centro fieristico Le Ciminiere di Catania torna a essere un vero e proprio paese delle meraviglie, quest’anno ancora più ampio, ricco di attrazioni e sorprese. Raddoppia la superficie dell’intero villaggio, raddoppia anche la pista di pattinaggio su ghiaccio. Tutto pronto per le esibizioni di magia, di circo e di musical che andranno in scena nei tre grandi teatri Magic Show, Christmas Circus e Musical sul Grinch.

Sarà uno stupore l’atmosfera che si vivrà nella Fabbrica dei Giocattoli e nella grande Casa di Babbo Natale di 400 mq. Tanti i film in programma nel Cinema di Natale, divertimento assicurato nelle aree gioco allestite da Lego, Barbie e Hot Wheels. E per continuare si potrà sognare sulla Giostra dei Cavalli, giocare al Christmas Big Balls, volare sulla Giostra delle Slitte Volanti che è una delle due esistenti in Italia appositamente creata per Christmas Town. Non mancheranno la meravigliosa ruota panoramica con vista mare ed Etna, le parate danzanti con renne, schiaccianoci e pupazzi di neve. Tra le straordinarie novità di questa edizione c’è “La Cena con Babbo Natale”, un esclusivo evento con i migliori sapori delle feste da gustare tra gli elfi nel nuovissimo “Ristorante di Natale”.