Ingegneri a Caltanissetta: lo sviluppo dei territori al centro dell’Assise 2025

Coinvolti nel dibattito regionale tecnici, istituzioni e operatori economici

Le concessioni e la finanza di progetto, il decreto Salva Casa, le linee guida del CERSU sulla pianificazione attuativa, la rigenerazione urbana in Sicilia.

L’Assise 2025 che quest’anno riunisce gli ingegneri dell’Isola a Caltanissetta sarà un crocevia di grandi dibattiti su temi strategici per il futuro del territorio. L’evento del 9 e 10 maggio – organizzato dalla Consulta Regionale degli Ingegneri di Sicilia e dall’Ordine di Caltanissetta, con il patrocinio degli assessorati delle Infrastrutture e della Mobilità e del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, del Comune nisseno, del CNI e della sua Fondazione, del CENSU, del CERSU, di ANCE Sicilia, di ANCI Sicilia e della Rete delle Professioni Tecniche Siciliana – coinvolgerà tutti i professionisti delle province siciliane, gli amministratori pubblici, i tecnici e gli operatori economici interessati a all’evoluzione in atto e agli scenari futuri.

I lavori si apriranno – venerdì 9 maggio – con le riunioni del Comitato Iuniores e del Consiglio della Consulta. Nel pomeriggio alle 15.30 si terrà il convegno “Le concessioni e la finanza di progetto alla luce del nuovo Codice dei Contratti Pubblici” al Teatro “Regina Margherita” (Corso Vittorio Emanuele 73, Caltanissetta) aperto al pubblico. Saranno trattate le novità del Codice che incidono profondamente sull’operatività degli enti pubblici e degli operatori economici. Sarà possibile cogliere le opportunità e le criticità della finanza di progetto quale strumento di partenariato pubblico-privato. Saranno inoltre condivisi i dettagli della normativa vigente e le implicazioni in ambito pratico, così da dare evidenza sia dell’impatto dei cambiamenti a livello nazionale, che delle specificità applicative nell’autonomia regionale della Sicilia. Nel corso dei lavori saranno resi noti i dati del Centro Studi del Consiglio Nazionale Ingegneri per una panoramica aggiornata sull’applicazione della finanza di progetto in Italia.

Parteciperanno ai saluti istituzionali il presidente Consulta Ordini Ingegneri Sicilia e dell’Ordine degli Ingegneri di Caltanissetta Fabio Corvo, il sindaco di Caltanissetta Walter Tesauro, il presidente Consiglio Nazionale degli Ingegneri Domenico Perrini, il consigliere e segretario del Consiglio Nazionale degli Ingegneri Giuseppe Margiotta, il vicepresidente vicario della Fondazione Consiglio Nazionale degli Ingegneri Gaetano Fede, il presidente dell’Assemblea dei Presidenti degli Ordini degli Ingegneri d’Italia Mauro Scaccianoce, il dirigente generale del Dipartimento Tecnico della Regione Siciliana Duilio Alongi, il presidente ANCE Sicilia Salvatore Russo e il presidente ANCI Sicilia Paolo Amenta. Durante il convegno moderato dal giornalista Giuseppe Alberto Falci saranno condivise le relazioni di Gaetano Armao, professore di diritto amministrativo dell’Università degli Studi di Palermo sul “Partenariato pubblico-privato nel D.Lgs. 36/2023: novità su concessioni e finanza di progetto nel contesto siciliano”, Ippolita Chiarolini del Consiglio Nazionale degli Ingegneri su “La pianificazione e la gestione economico finanziaria delle opere in PPP” e Domenico Condelli del Consiglio Nazionale degli Ingegneri su “Le novità introdotte dal Decreto Correttivo”. Poi durante la tavola rotonda si approfondiranno “Esperienze, dati e prospettive del partenariato pubblico privato” con i contributi esperti di Sandro Catta del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Clara Celauro docente ordinario dell’Università degli Studi di Palermo, Giovanni Franciò direttore della Centrale Unica Regionale di Committenza (PA e ME), Regina Genga dirigente della Ragioneria Generale dello Stato, Michelangelo Geraci vicepresidente ANCE Sicilia, Marco Ghionna presidente del Centro Studi del Consiglio Nazionale Ingegneri, Giovanni Maimone R.U.P. ed esperto del Comune di Messina in procedure di PPP, Gianluca Nicosia legale amministrativista.

Le considerazioni conclusive saranno a cura di Gaetano Armao.

I lavori, fruibili in FAD sincrona con link fornito dagli Ordini provinciali, proseguiranno sabato 10 maggio nella sala “Borsellino” dell’Hotel San Michele dove si terrà la presentazione del libro “Edilizia privata in Sicilia dopo il Salva Casa” a cura degli ingegneri Gianluca Oreto direttore di LavoriPubblici.it e Nunzio Santoro dirigente della Direzione V Urbanistica Comune di Bagheria. Interverranno il presidente Fabio Corvo, dell’assessore del Territorio e dell’Ambiente Regione Siciliana Giuseppa Savarino, il sindaco Walter Tesauro, il presidente nazionale Domenico Perrini, il presidente della Fondazione CNI Gianni Massa, il consigliere Giuseppe Margiotta, il presidente Mauro Scaccianoce e il presidente del Centro Nazionale degli Studi Urbanistici Paolo La Greca.

Seguirà la condivisione delle linee guida sulla pianificazione attuativa in Sicilia che saranno presentate dal presidente del CERSU Sicilia Giuseppe Trombino.

Grande attesa per il focus sulla rigenerazione urbana, tema cruciale in Sicilia che nella cornice dell’Assise sarà affrontato con il consigliere e tesoriere del CNI Irene Sassetti e con il direttore URBaMET del Comune di Catania Biagio Bisignani.