«Investire in prevenzione per frenare le morti sul lavoro»

L’Albero della Sicurezza illumina il Natale catanese

L’appello dei costruttori edili di Catania per richiamare l’attenzione di politica e imprese

CATANIA – Le denunce di infortunio nei primi 10 mesi del 2024 sono state 491.439, + 0,4% rispetto a ottobre 2023, con un aumento degli incidenti in itinere. I casi mortali sono stati 890 (+2,5%), con un decremento dei casi avvenuti in occasione di lavoro, passati da 672 a 657, e un aumento di quelli occorsi nel tragitto casa-lavoro, da 196 a 233 (dati INAIL). Il trend va frenato. Per sensibilizzare le imprese, l’opinione pubblica e gli amministratori sul tema degli infortuni sul lavoro, stamattina – 10 dicembre – è stato inaugurato l’Albero per la sicurezza. Un’installazione di Natale realizzata con decine di caschi antinfortunistici (gialli, rossi e neri) montati su una tipica intelaiatura da cantiere è stata istallata in Piazza Turi Ferro a Catania, e svelata alla presenza delle istituzioni. L’albero lancia un messaggio, forte e chiaro sul valore della vita e della sicurezza sul lavoro. Il progetto nasce da un’idea dell’artista Francesco Sbolzani ed è un’iniziativa nazionale. Nel capoluogo etneo è stato promosso dalla Fondazione Sosteniamoli Subito e dall’ANMIL (Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro) sezione territoriale di Catania con il sostegno e supporto di Ance (Associazione Nazionale Costruttori Edili) ed Esec (Ente Scuola Edile) di Catania, di GF Costruzioni Srl e Sicilverde srl. Gli enti uniti da questa iniziativa puntano l’attenzione ancora una volta sulla necessità di non sottovalutare i rischi in ambito lavorativo e risvegliare l’impegno collettivo verso la prevenzione degli infortuni sul lavoro.