La MaPe Volley Asd festeggia un anno pieno di successi  

La società è stata costituita nell’estate 2024 grazie allo stimolo di un gruppo di amici appassionati di volley. Il cofondatore Giuseppe Petino: «Crediamo nelle attività giovanili»

CATANIA – Più che una società pallavolistica è una grande famiglia. La MaPe Volley Asd, realtà sportiva etnea, si appresta a festeggiare l’anno di vita, eppure i risultati sono già sorprendenti. Sorta dallo stimolo di un gruppo di amici appassionati di volley. La società, presieduta da Barbara Pirruccello (la vicepresidente è Giovanna Di Raimondo) vanta già 120 giovanissimi iscritti ai corsi di volley che sono stati attivati nelle scuole, la maggior parte dei quali non aveva mai giocato a pallavolo.

In 12 mesi grazie agli allenatori Giulio Malizia, Gustavo Escher, Fabio Messina, Gloria Marcellino, Alessio Sciuto e Enza Lanzafame e alla dirigenza guidata da Giuseppe Petino il club catanese ha raggiunto traguardi sportivi di rilievo: titolo regionale con le Allieve, titolo provinciale con le Ragazze, titolo provinciale con la Squadra mista, oltre che ad un secondo posto regionale con le Ragazze, e con la Squadra mista.

«Io e Giulio Malizia, co-fondatori di MaPe crediamo molto nelle attività giovanili – ha affermato Giuseppe Petino, team manager e dirigente accompagnatore – per questo motivo abbiamo coinvolto nell’ultimo anno ragazzi in età compresa dai 6 ai 18 anni. Abbiamo creato le under 12, 13, 14 e 16 femminile e under 12,13,15 maschile, oltre all’open misto ribattezzato “squadra genitori/figli” che ha partecipato al campionato CSI – Centro Sportivo Italiano. La nostra è una realtà giovanissima, che si erge sulla passione di alcune famiglie che sostengono attivamente il nostro progetto. Abbiamo avviato Centri di addestramento Sport Volley a Catania all’IC “Pizzigoni Carducci” (plesso di Via Siena) e presso il Liceo Classico “Nicola Spedalieri”».

In questa stagione nei campionati FIPAV sia le squadre under 13 femminile e maschile sia l’under 14 femminile hanno raggiunto le rispettive semifinali territoriali. E un’atleta della MaPe, Maria Petino (classe 2012) è stata selezionata al Trofeo dei Territori e ha giocato nella rappresentativa Catania e Enna. Inoltre nei campionati CSI la società ha conquistato il titolo regionale categoria Allieve (under 16), e si è laureata vice campione regionale con le Ragazze (under 14), e categoria Ragazzi misto (under 14 mista). Nelle tre categorie il club si è aggiudicato il Titolo provinciale.

«Stiamo per partire per Cesenatico – ha aggiunto il team manager – con la squadra under 16 femminile andremo a disputare le finali nazionali Csi che si svolgeranno dal 28 al 2 luglio. L’obiettivo è divertirci e poi far crescere tutti i nostri tesserati. Per il prossimo anno vogliamo partecipare al campionato Fipav di Serie D con le ragazze di 13 e 14 anni, sarà per loro uno step importante, perché si ritroveranno a giocare un campionato prestigioso con sbocco nazionale. Siamo partiti da zero e stiamo creando una realtà solida, puntiamo a riconfermarci e migliorare la posizione per diventare riferimento nel territorio e nella regione».

