«La politica faccia più attenzione alla sostenibilità economica degli agricoltori»

COLOMBA BIANCA AL G7 DI SIRACUSA

Pratiche di sostenibilità, innovazione in agricoltura, tecnologie applicate ai metodi di produzione. Sono i temi d’attualità del G7 Agricoltura e Pesca che si è tenuto a Siracusa, nell’isola di Ortigia. Tra gli appuntamenti in programma c’è stato il convegno organizzato da AGCI “Sostenibilità e innovazione nella filiera agroalimentare e della pesca” che si è svolto sabato 27 Settembre, nella sala dell’Istituto Nazionale del Dramma Antico. Nel panel agroalimentare è stata coinvolta la filiera del vino: è intervenuto Dino Taschetta, presidente di Colomba Bianca, una delle maggiori cantine produttrici di vino biologico in Europa, che in Sicilia conta 2.480 soci viticoltori.

«Ogni periodo storico ha delle parole che lo caratterizzano, oggi sicuramente “sostenibilità” è il termine più di moda. La politica dovrebbe prestare attenzione non solo alla sostenibilità ambientale e sociale, ma anche alla sostenibilità economica – sottolinea il presidente Taschetta – urge intervenire con impatto diretto sul reddito degli agricoltori , andando oltre gli incentivi che supportano attività collaterali. È difficile reggere le logiche della GDO, che utilizza come unica leva il minor prezzo, con scarsa sensibilità sui danni a carico dei settori vitivinicoli, cerealicoli, agrumicoli e in allevamento. Il lavoro svolto in campo è faticoso, la vendita non è abbastanza remunerativa. Tra i soci che perdono forza economica, c’è chi decide di estirpare e ritiene immorale mettere i giovani a rischio, senza un minimo di reddito sicuro – aggiunge Taschetta – e senza soci non si può mantenere una solida base per una produzione di successo. Quando un problema è complesso, non esistono soluzioni semplici: occorre un piano serio di programmazione di lungo termine, bisogna esaminare ciò che serve e intervenire su più fronti, qualitativi e quantitativi, per rendere la produzione davvero sostenibile. La Sicilia vanta alta qualità, ma le rese sono fra le più basse del mondo, competiamo con territori che hanno rese 7/8 volte superiori alle nostre».

Colomba Bianca crea sinergie tra i soci agricoltori, tecnici e manager, intervenendo sui fattori che incidono sulla qualità della produzione, affrontando le criticità e sviluppando margini di miglioramento da percorrere a beneficio della filiera enologica per raggiungere i mercati italiani e internazionali.