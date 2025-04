Lavoro più snello e di qualità: nuova intesa tra Commercialisti etnei e Agenzia delle Entrate

Imprese e cittadini

Sul sito dell’ODCEC di Catania una sezione dedicata per accedere ai servizi

CATANIA – Un ulteriore passo per migliorare la qualità del lavoro professionale e per garantire un servizio più efficiente nei confronti delle imprese e dei cittadini. La nuova intesa tra l’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili della provincia di Catania e la Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate etnea rafforza quanto di positivo è stato costruito negli ultimi anni, grazie ai continui confronti tra le due parti.

«A seguito dell’ultimo incontro – spiega il vicepresidente dell’Ordine, Tito Giuffrida – l’Agenzia delle Entrate si è impegnata a ridurre ulteriormente i tempi di risposta per alcuni servizi, per i quali finora era necessario attendere anche diversi mesi. Grazie al prezioso contributo della nostra Commissione Criticità con gli Enti, abbiamo raggiunto un risultato che attendavamo da anni: le istanze inviate tramite posta certificata per alcuni specifici sportelli avranno riscontro nei 15 giorni lavorativi».