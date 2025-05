Librino, inaugurazione delle nuove opere del Museo monumentale a cielo aperto “Magma”

ipress news

Triennale della Contemporaneità / venerdì 9 maggio 2025 / ore 9.30

Il mecenate Antonio Presti: «Si realizza un sogno: un museo diffuso e accessibile, dove le opere dialogano con lo spazio urbano e con la comunità che lo abita»

CATANIA – Si amplia MAGMA, lo spazio d’arte, bellezza e identità collettiva che ha preso vita nel cuore di Librino, dopo anni di instancabile lavoro all’interno delle scuole e tra le strade del quartiere, da parte del maestro Antonio Presti e del team di lavoro della Fondazione Fiumara D’Arte. Venerdì 9 maggio 2025, a partire dalle ore 9:30, saranno inaugurate tre nuove opere: “Le Grandi Madri”, “Cavalli Eretici” e “Cromatismo emozionale”. Alla presenza degli artisti Lynn Johnson (fotografa americana nota per i suoi contributi a National Geographic e Life), Monika Bulaj (fotografa e reporter polacca pluripremiata a livello mondiale) e Paolo Bini (pittore della Luce, artista contemporaneo che reinterpreta il paesaggio), il maestro Presti consegnerà alla comunità un vero e proprio polo culturale aperto ai turisti e accessibile a tutti, un’opera viva che si rinnova e che diventa narrazione corale del contemporaneo.

MAGMA – Museo a Cielo Aperto di Arte Contemporanea è un progetto sociale di rigenerazione urbana attraverso l’arte, l’etica e la condivisione: si sviluppa lungo Viale San Teodoro e Viale Grimaldi, trasformando Librino in un museo diffuso, dove le opere dialogano con lo spazio urbano e con la comunità del quartiere. Un progetto che continua il percorso avviato dalla Fondazione per restituire dignità estetica e culturale alle periferie, coinvolgendo artisti internazionali.

«Un disegno iniziato oltre 20 anni fa, che ha preso il via con la Porta della Bellezza e non si è mai fermato – sottolinea Presti – tre generazioni coinvolte, migliaia di cittadini innestati nel processo di riscatto e coesione sociale, che attraverso l’arte hanno respirato bellezza. Dopo la monumentale Porta delle Farfalle e le due installazioni magiche “La sognatrice” e “Il Bacio” di Fabrizio Corneli, arrivano tre opere che esplorano il legame tra memoria, spiritualità e territorio, offrendo nuove prospettive su temi universali come l’identità, il sacro e l’inclusione. Un ringraziamento di stima e affetto va al presidente della Regione Siciliana Renato Schifani per aver creduto e sostenuto la Triennale della Contemporaneità, all’on. Salvo Tomarchio, al sindaco di Catania Enrico Trantino, al Fondo di Beneficenza Intesa San Paolo, all’Università di Messina e all’ Istituto Nazionale di Architettura IN/Arch».

L’appuntamento di venerdì (alle ore 9.30) è nello spiazzo antistante il New Eden, dove si esibiranno i bambini delle scuole per festeggiare le mamme del quartiere – celebrate nelle gigantografie “Le Grandi Madri” – in occasione della Festa a loro dedicata del 10 maggio. Inoltre, venerdì 9 e sabato 10 maggio, dalle 17:00 alle 19:00, sarà possibile partecipare alle visite guidate gratuite a cura della Fondazione Antonio Presti, per vivere e comprendere appieno il valore simbolico e culturale delle opere nel contesto urbano in cui sono inserite.

MAGMA non è solo un museo, ma un atto d’amore verso la città, un progetto che parla ai cittadini, ai giovani, alle famiglie, promuovendo una cultura della bellezza aperta, partecipata e generativa.

Si ringraziano per il sostegno, la collaborazione e la partecipazione:

Regione Siciliana, Comune di Catania, IV Municipio, Fondo di Beneficenza Intesa San Paolo, Istituto Nazionale di Architettura IN/Arch, Università degli Studi di Messina, l’Istituto Incremento Ippico per la Sicilia, ASD Maneggio L’Ulivo.

Le scuole : I.C. Brancati, I.C. Campanella Sturzo, I.C. Dusmet Doria, I.C. Rita Atria, I.C. San Giorgio, I.O. Musco, I.O. Pestalozzi, Istituto Mary Poppins, Fondazione Cirino La Rosa.