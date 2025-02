Commissione Associazionismo e Volontariato OMCeO Catania

Appuntamento il 20 febbraio, alle 15.30, nella sede OMCeO (viale Ruggero di Lauria, 81/A)

CATANIA – Le potenzialità e le necessità della donazione del sangue cordonale, gli aspetti normativi e le opportunità offerte dalla collaborazione tra le strutture ospedaliere e i centri di raccolta, nonché le implicazioni cliniche per i neonati e le famiglie. Questi i temi che alimenteranno l’incontro promosso dalla Commissione Associazionismo e Volontariato dell’OMCeO di Catania – composta da Pino Liberti, Carlo Sciacchitano, Vincenzo Caruso, Carla Giansiracusa, Orazio Antonio Romeo, Giorgio Battaglia, Gaetano Angemi – che si terrà giovedì 20 febbraio alle ore 15:30 presso la sede dell’Ordine dei Medici di Catania (viale Ruggero di Lauria, 81/A), dal titolo “L’importanza della donazione del sangue cordonale: prospettive e sensibilizzazione”.