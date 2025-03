Malattia renale cronica: nuovi modelli di assistenza e terapie innovative

Salute e benessere

Evento presso l’Azienda ospedaliera Cannizzaro di Catania (Aula Magna), sabato 29 marzo alle ore 8.00

Sinergia e complementarietà per la presa in carico di una patologia complessa: responsabili scientifici Santina Castellino e Giuseppe Distefano

CATANIA – Aspetti epidemiologici e clinici della malattia renale cronica e nuovi modelli di assistenza per l’individuazione precoce e la presa in carico della patologia a qualsiasi stadio o a rischio di sviluppo.

Si discuterà di questi temi sabato 29 marzo nell’Aula Magna dell’AO Cannizzaro (Via Messina 829 – Catania) in occasione del corso di formazione “Malattia renale cronica – Quale approccio? Come prevenirle?” patrocinato dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Catania, dal Fir – Fondazione Italiana del Rene e dalla Sismed – Società Italiana Scienze Mediche.

Per i saluti di benvenuto interverranno Salvatore Giuffrida (direttore Generale AO Cannizzaro), Massimo Morosetti (presidente Fir – Fondazione Italiana del Rene) e Alfio Saggio (presidente Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di CT). La gestione multidisciplinare della malattia renale cronica è fondamentale, così come la diagnosi precoce e una maggiore sensibilizzazione della popolazione.

La presentazione del corso sarà a cura dei responsabili scientifici Santina Castellino e Giuseppe Distefano, e nelle due sessioni in programma interverranno: Massimo Morosetti, Elisabetta Battaglia, Salvatore Randone, Maura Rovera, Salvatore Condorelli, Giuseppe Liberti, Carmela Ricotta, Antonio Granata, Angelo Ferrantelli, Antonino Gurgone, Roberto Scicali, Giuseppe Arcidiacono, Diana Cinà, Ottavia Sorace, Alessio Sturiale, Antonino Di Guardo, Vito Leanza, Antonino Rizzo, Paolo Giusa, Demetrio Spanti, Monica Insalaco e Giorgio Pulvirenti.