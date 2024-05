Mare e accessibilità: con Tourability 30 disabili a lavoro nei lidi balneari siciliani

Via al bando di selezione

Collocamento mirato nei litorali della Plaia (Catania) e di Mondello (Palermo)

Promuovere l’integrazione lavorativa di persone disabili e favorire il collocamento mirato, anche questi sono obiettivi di Tourability, il progetto finanziato dalla Regione Siciliana e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che oltre a favorire il turismo accessibile nell’Isola, offre opportunità di tirocinio a 30 persone con disabilità.

I destinatari del bando – già consultabile sul sito del progetto Tourability (https://tourability.it/bando-tirocinio-per-il-progetto-tourability/) e che scadrà il 26 maggio – saranno selezionati e poi coinvolti a Catania e a Palermo nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre nei servizi di ristorazione, accoglienza, sala, bar, segreteria, assistenza ai bagnanti presso i lidi beneficiari del progetto e altre strutture che parteciperanno alle attività di inclusione.

I lidi siciliani che saranno attrezzati sono già stati selezionati: lungo la Plaia etnea saranno resi accessibili il Lido America, la Colonia Don Bosco, il Lido le Palme, il Lido Polifemo e il Lido Sablè Sale; nel litorale di Mondello, a Palermo, il Lido Sirenetta, Lido Acqua Marina, i due Lidi dell’Ombelico Del Mondo, Mondello MIA.