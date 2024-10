Marevivo, venerdì Blue day a Catania con i dipendenti Sibeg

EDUCAZIONE AMBIENTALE

CATANIA – È tempo di “Blue Day”. Come ogni anno Sibeg Coca-Cola e Marevivo, fondazione nazionale che si occupa di tutela del mare e delle sue risorse, si danno appuntamento a Catania per una giornata all’insegna dell’educazione ambientale.

Venerdì 11 ottobre doppio raduno per oltre 100 dipendenti dell’azienda guidata da Luca Busi e per i volontari ambientalisti di Marevivo Sicilia e dell’unità territoriale etnea: alle 9.30 si parte dalla Riserva naturale Oasi del Simeto (Via Alicuti, 95121 Catania) dove i volontari incontreranno anche il funzionario agronomo Umberto Troja, che illustrerà ai partecipanti le caratteristiche naturali dell’area protetta e l’importanza della salvaguardia ambientale; alle 14.30, invece, il ritrovo sarà alla Plaia, nella spiaggia libera n. 1.