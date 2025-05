Mondello, una palestra della salute a cielo aperto

Muoviti, evento itinerante in sicilia

Il successo della prima tappa di “Muoviti”, che si è svolta dall’1 al 4 maggio a Palermo, conta 3mila partecipanti alle attività fitness e centinaia di screening gratuiti del profilo lipidico. La spiaggia di Mondello si è trasformata in una palestra della salute a cielo aperto, dove migliaia di persone hanno potuto esplorare decine di discipline sportive e approcciarsi a informazioni salutari sull’importanza del movimento e dei corretti stili di vita.

«Per 4 giorni abbiamo portato lo sport dove c’erano le persone, nell’affollata spiaggia di Mondello – afferma il cofondatore di “Muoviti”Andrea Ganci – abbiamo allenato migliaia di giovani, il pubblico ha apprezzato soprattutto il brazuca fitness, il pilates, lo yoga, il body flying training. Abbiamo fatto prevenzione e grazie ai test del profilo lipidico abbiamo anche intercettato casi che meriteranno approfondimento medico».

«Lo sport è parte integrante di un percorso di salute multidisciplinare – aggiunge il consulente di Palestre Body Studio Giorgio Trupiano – fare attività fisica è importante per affrontare le cronicità, ecco perché in questi giorni abbiamo coinvolto tutti, farmacisti, medici, nutrizionisti, fisioterapisti. Con loro al nostro fianco abbiamo sensibilizzato la popolazione con la consapevolezza che fare movimento in modo personalizzato e continuativo ha un impatto positivo sulle funzioni cardiache, sul profilo lipidico, sulla sensibilità insulinica e sul benessere psicologico».

L’evento, che ha visto partecipare in apertura anche il sindaco di Palermo Roberto Lagalla e coinvolto negli screening anche l’assessore delle infrastrutture e della mobilità Alessandro Aricò, oltre a intrattenere e coinvolgere il pubblico, ha puntato l’attenzione sulla diagnosi precoce per monitorare ed eventualmente curare anche farmacologicamente alterazioni dei livelli di colesterolo LDL: gli screening gratuiti si sono svolti grazie al supporto non condizionante di Novartis Farma, che ha consentito di diffondere consapevolezza delle strategie fondamentali per contrastare le patologie cardiovascolari, attraverso la diagnosi tempestiva e la piena adesione ai percorsi di prevenzione e cura.

“Muoviti” – organizzata da Palestre Body Studio di Palermo e da O2 Sport Club di Paternò (CT), patrocinata dall’Assemblea Regionale Siciliana, dal CONI edall’Ordine dei farmacisti della provincia di Palermo – continua con le tappe nelle province di Agrigento, Catania, Messina per coinvolgere la popolazione siciliana in un vortice di stimoli positivi, con attività di movimento adatte a ognuno e fondamentali per innalzare la qualità della vita e ridurre i rischi di patologie strettamente correlate alla sedentarietà.

Da oggi (lunedì 5 maggio) a venerdì 9 maggio i bambini saranno protagonisti nella tappadi Sciacca in provincia di Agrigento: al Mangia’s Resort infatti è appena iniziato “ Muoviti kids” che coinvolgerà i più piccoli in attività sportive e giochi di squadra per appassionarli e ridurne la tendenza alla sedentarietà.

Il 24 e il 25 maggio l’evento si svolgerà in provincia di Catania, nella O2 Sport di Paternò, con percorsi sportivi personalizzati, attività fitness di gruppo, attività adattate per le persone con patologie croniche non trasmissibili affiancate da team di esperti. Per la prima volta nel 2025 nella tappa etnea saranno coinvolte in gare singole e di squadra anche persone con disabilità motorie e con sindrome di Down.

Il 28 maggio i lavori proseguiranno con una giornata di approfondimento a Palazzo dei Normanni a Palermo, che aprirà il dibattito tra esperti e rappresentanti istituzionali con focus sullo sport, sulle palestre della salute e sullo sviluppo di stili di vita sani.

Dal 9 al 12 giugno “Muoviti” tornerà nel territorio etneo, a Paternò (CT) nella O2 Sport in versione kids con attività pensate per coinvolgere i bambini.

Dal 4 al 6 luglio “Muoviti” debutterà a Ustica, dove per la prima volta l’iniziativa metterà in movimento l’isola coinvolgendo tutti i partecipanti in attività sportive e di prevenzione.

Il 19 luglio gli eventi si concluderanno in provincia di Messina, nel Belvedere di Taormina (ME) in Piazza IX Aprile dove turisti, passanti e appassionati saranno travolti dall’onda di “Muoviti”.