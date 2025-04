“Muoviti 2025”: sport e prevenzione in Sicilia diventano “salute” con un fitto programma di eventi

Presentazione a Palazzo dei Normanni

Accrescere la consapevolezza che il benessere è strettamente correlato alla pratica dello sport è una missione cool ma anche sana, quella di “Muoviti”. L’evento che fa del movimento un invito alla prevenzione, sta per rendere nuovamente dinamiche nuove piazze in Sicilia. L’iniziativa con un fitto programma di eventi itineranti coniuga sport e salute nell’Isola, è organizzata da Palestre Body Studio di Palermo e da O2 Sport Club di Paternò (CT), patrocinata dall’Assemblea Regionale Siciliana e dal CONI, e supportata da Novartis, Merck Italia, Grimaldi Lines, Acqua Minerale San Benedetto, Sibeg Coca Cola.

“Muoviti” nasce e cresce in Sicilia, tra Catania e Palermo, con l’intento di condividere piacevoli momenti di entertainment e una sana attitudine all’esercizio fisico e alla prevenzione, per offrire nuove esperienze, informazioni e attività mirate a prevenire le principali patologie. L’11° edizione sarà presentata – mercoledì 16 aprile alle ore 10 – nella Sala Mattarella del Palazzo dei Normanni. Dopo i saluti istituzionali del presidente dell’ARS Gaetano Galvagno, interverrà il presidente del CONI Sicilia Sergio D’Antoni, il consulente di Palestre Body Studio Giorgio Trupiano, Sonia Nicosia e Carmela Di Dio dirigente edirettore generaledi O2 Sport Club, Andrea Ganci responsabile della comunicazione di Muoviti, Sergio Fasullo direttore UOC di Cardiologia G.F. Ingrassia di Palermo, Livio Blasi Livio Blasi direttore UOC di Oncologia Medica dell’ARNAS Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo e coordinatore regionale dell’AIOM Sicilia (Associazione Italiana di Oncologia Medica).

Nell’universo dinamico di “Muoviti” il fitness va ben oltre l’estetica, immaginarlo come pratica di un target di appassionati e limitarlo solo come “soluzione” per perdere peso è una riduttiva concezione del passato. “Muoviti” va oltre gli allenamenti e le performance sportive, è un evento inclusivo che radica negli stili di vita di ognuno nuove pratiche di movimento e di prevenzione, con un risvolto certo di benessere fisico, ma non solo. L’iniziativa riserva momenti di libertà e confronto con esperti, oltre che spazi di puro spettacolo. Tra curiosità, svago e relax, “Muoviti” mira a diffondere consapevolezza anche sui benefici delle attività di movimento adattate nelle palestre della salute per i pazienti che stanno affrontando patologie metaboliche, cardiovascolari e oncologiche.

«Per il secondo anno consecutivo, questa presidenza è al fianco di Muoviti – afferma Gaetano Galvagno, presidente dell’assemblea Regionale Siciliana – L’obiettivo sempre lo stesso: promuovere una sana attitudine all’esercizio fisico e alla prevenzione. Incoraggiare la popolazione siciliana a muoversi significa ridurre la sedentarietà, contribuendo a contenere i rischi per la salute e a prendersi cura della comunità. Una Sicilia più sana è una Sicilia più forte e consapevole».