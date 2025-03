Nel capoluogo etneo nasce la “Fondazione Salute e Cultura”

Terzo Settore, nuove attività in programma in Sicilia

Presentazione domani venerdì 21 marzo al Teatro Sangiorgi

CATANIA – La denatalità e la nascita, la salute delle donne, la lotta contro ogni violenza, il rapporto medico-paziente, il contrasto alle devianze e alla povertà, la crisi della professione medica e le sfide dell’intelligenza artificiale. Queste le macro aree tematiche dentro le quali si articolerà l’attività della nuova Fondazione Salute e Cultura nel biennio 2025/2026. La Fondazione e il programma dettagliato di attività verranno presentate alla città e alla stampa domani venerdì 21 marzo 2025 dalle 17.00 a Catania presso il Teatro Sangiorgi (via Antonino di Sangiuliano 233).

A condurre l’evento sarà Salvo La Rosa. Sul palco si alterneranno rappresentanti delle istituzioni e del terzo settore. In apertura si terrà la presentazione della Fondazione Salute e Cultura, a cura del suo presidente, il prof. Giuseppe Ettore, direttore del Dipartimento Materno Infantile dell’Arnas Garibaldi.

Per i saluti istituzionali interverranno Enrico Trantino (sindaco di Catania), Gaetano Galvagno (presidente ARS), Maria Carmela Librizzi (prefetto di Catania), Luigi Renna (arcivescovo Metropolita di Catania), Antonino Raspanti (vescovo di Acireale e presidente Conferenza Episcopale Siciliana), Giuseppe Bellassai (questore di Catania), Giuseppe Giammanco (direttore Generale ARNAS Garibaldi). Poi verrà dato spazio agli interventi di Daniela Bianco (Partner e CdA The European House Ambrosetti Responsabile Practice Health Care TEHA Group) che relazionerà su “La salute della salute in Italia: sfida e prospettive per il nostro SSN” e dell’On. Francesco Ciancitto (componente Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati).