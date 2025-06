Nel solstizio d’estate apertura straordinaria della Piramide 38° Parallelo

Rito della Luce

Torna il Rito della Luce alla Piramide 38° parallelo, la scultura monumentale realizzata nel 2010 dall’artista Mario Staccioli, tra le opere più apprezzate del parco d’arte contemporanea della Fiumara d’Arte. Sabato 21 e domenica 22 giugno, in occasione del solstizio d’estate, il mecenate Antonio Presti aprirà al pubblico la piramide per una due giorni di iniziative, tra danze e musica, in un contesto mozzafiato. Il tema scelto per questo anno è l’Incanto dell’invisibile, “perché la rigenerazione della bellezza è rigenerazione dell’anima – dice il mecenate Antonio Presti – Stiamo ripartendo da questo, dall’urgenza di un’eresia della coerenza, del coraggio, della gratuità, della responsabilità, dell’impegno e dell’esempio di ognuno di noi”.

A curare la direzione artistica del Rito sarà Lucina Lanzara, cantautrice e produttrice siciliana. “La Piramide 38° Parallelo – osserva la direttrice artistica della performance – è rinascita a partire dall’utero materno, il posto in cui qualsiasi essere vivente sperimenta il battito, l’energia vitale, ove inizia a vivere, inconsapevole e inebriato, l’Incanto dell’Invisibile”.