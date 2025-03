Nelle piazze le uova per sostenere la ricerca e donare speranza

Pasqua 2025 con AIL

Il cioccolato solidale potenzierà le cure, la ricerca per terapie salvavita e il supporto ai pazienti

CATANIA – Ci sono uova di cioccolata che, oltre a rendere più dolci le feste e fare felici chi le riceve, diventano cura, speranza per nuove terapie salvavita, servizi per i pazienti e familiari, sviluppo di strategie contro le recidive e supporto psicologico gratuito per chi sta affrontando un tumore al sangue.

In occasione della Pasqua 2025, l’Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mielomi coinvolge la comunità nella raccolta fondi, per incidere sul futuro dei pazienti. Le uova al cioccolato, al latte e fondente, di AIL saranno disponibili a Catania a partire da mercoledì 26 marzo, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 12.30, al Policlinico «G.Rodolico-San Marco» (via S. Sofia n°78 a Catania, presso il Padiglione 8 piano 0, di fronte al Bar).

Venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 aprile l’appuntamento è nei vivaci gazebi a tema a Catania, dalle ore 9.00 alle 19.00 (orario continuato), in Piazza Giovanni Verga, in Corso Italia (altezza Chiesa Cristo Re), in Via Etnea (civico 276).

Sarà possibile trovare le uova anche dalle ore 9 alle ore 12 in Piazza Duomo ad Acireale (sabato 5 aprile), in Piazza Duomo a Giarre (domenica 6 aprile), in Piazza San Pietro a Riposto (domenica 13 aprile).

Oltre alla possibilità di gustare con i propri cari l’uovo Ail, solo al Policlinico saranno disponibili, in numero limitato anche le colombe tradizionali e con gocce di cioccolato di Fiasconaro. Inoltre, anche per la Pasqua 2025 sarà possibile partecipare all’iniziativa UovAbbraccio: versando il contributo solidale si potrà donare un uovo ai pazienti pediatrici, agli adulti e alle famiglie che vivono in condizioni di fragilità. In prossimità di Pasqua sulla pagina Facebook dell’Associazione verranno pubblicate le foto della consegna.