"Eccellenze a raccolta", 1.490 euro per 4 borse di studio destinati ai giovani meritevoli delle scuole siciliane

CATANIA – Undici donatori, 1490 euro raccolti in poco meno di un mese, quattro borse di studio per giovani alunni meritevoli delle scuole siciliane. Sono questi i numeri del progetto “Eccellenze a raccolta” sbarcato sula piattaforma di crowdfunding laboriusa.it con l’obiettivo economico di 1.300 euro, ampiamente superato grazie ai sostenitori che “dal basso” hanno sposato l’iniziativa.

Un progetto promosso dall’Associazione culturale G. Turrisi Colonna, nata nel 2014 con finalità di solidarietà sociale nel settore dell’istruzione e della formazione dei giovani. La onlus - presente nel territorio con attività culturali, quali presentazione di libri, conferenze su tema, visite guidate, concerti, attività sociali - valorizza studenti che riportano valutazioni di eccellenza, ma vivono situazioni di disagio socio-economico, sostenendoli attraverso borse di studio che vengono assegnate annualmente a coloro che hanno risposto al bando e si sono piazzati in graduatoria in posto utile.

«I giovani sono il nostro futuro e con il risultato ottenuto siamo certi che riusciremo a dare loro la possibilità di realizzarsi e continuare il percorso di successo intrapreso – ha commentato Anna Maria Di Falco, presidente della onlus Turrisi Colonna – anche quest’anno cercheremo di sostenere i migliori studenti che frequentano la terza media e l’ultimo anno della scuola superiore di qualunque indirizzo. Sono proprio questi gli anni cruciali in cui gli adolescenti compiono le scelte per il loro avvenire. Ma, in alcuni casi, i loro sogni si infrangono di fronte al disagio economico delle famiglie. Ecco perché da diversi anni ormai portiamo avanti quest’iniziativa, che in maniera sperimentale abbiamo voluto aprire al crowdfunding. Ringrazio tutti coloro che credono nel nostro operato e a quelle aziende, come la Fides spa, che hanno “adottato” il progetto, con un’importante donazione che ci ha consentito di superare il budget prefissato».

Un percorso virtuoso che – nel 2017 – ha ottenuto il riconoscimento del ministero della Pubblica Istruzione, segnalando l’associazione all’attenzione delle scuole del territorio nazionale. In quasi 8 anni di vita, la Turrisi Colonna ha sostenuto circa 100 studenti, tra istituti secondari siciliani di primo e secondo grado. Una raccolta dal basso, un impegno della e per la #gentelaboriusa che crede nelle nuove generazioni. Proprio come Laboriusa – la prima piattaforma crowdfunding siciliana – su cui è stata avviata la raccolta fondi.

Le borse di studio verranno consegnate pubblicamente alla fine dell’anno scolastico, attraverso una cerimonia che si svolgerà a Palazzo degli Elefanti (Comune di Catania).

