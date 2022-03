«Imprese edili, Ance Catania e le due donne: un cammino di lotte e conquiste»

CATANIA – “Non solo mimose, ma rispetto”: questo il titolo dell’iniziativa di Ance Catania che avrà luogo il prossimo 8 marzo, in occasione della Giornata Internazionale della donna. Una campagna per sensibilizzare sulla violenza contro le donne, sul ruolo fondamentale che svolge l’universo femminile nella nostra società e sul rispetto e la parità di genere in tutti gli ambiti, da quello familiare a quello professionale.

Pubblicità

«Non solo mimose, ma un piccolo regalo per le donne, collaboratrici di tutte le nostre imprese. Abbiamo pensato a un libro contenente quaranta interviste fatte da un uomo alle donne protagoniste della nostra contemporaneità, famose e non, impegnate e meno impegnate – spiega il presidente dei Costruttori etnei Rosario Fresta – Il libro “Le mie donne” è stato scritto dal giornalista Claudio Sabelli Fioretti, coloro che lo riceveranno avranno modo di esporre critiche, apprezzamenti e considerazioni nei prossimi mesi, in cui l’autore verrà a Catania per presentare le sue storie. L’incontro – continua – sarà occasione per un confronto culturale e sociale».

Prosegue, dunque, la presenza attiva di Ance Catania sul territorio, non solo al servizio delle imprese, ma della collettività, soprattutto attraverso iniziative che trattano tematiche di interesse sociale. Lo scorso anno, sempre in occasione della festa della donna, è stata installata una panchina rossa davanti la sede dei Costruttori etnei: «Un gesto per non dimenticare – conclude Fresta – ricordando violenze e soprusi subiti dalle donne, ma anche le “conquiste” sociali e politiche: non un punto di arrivo, ma di partenza per il cambiamento».

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA