Al via la Terza Edizione di "CarlottaXArchitettura"

CATANIA – Dopo il grande successo delle scorse edizioni, CarlottaXArchitettura si prepara per il 2023, proseguendo il percorso finalizzato alla promozione dell’Architettura contemporanea e alla valorizzazione dei professionisti. Due obiettivi che hanno caratterizzato l’operato della past president della Fondazione degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Catania Carlotta Reitano, scomparsa prematuramente all’età di 58 anni il 18 settembre 2020, a cui è dedicata l’iniziativa.

Con l’anno nuovo, la manifestazione acquisirà un carattere ancora più internazionale, dando spazio alle opere progettate e realizzate in Italia o all’estero da architetti singoli o associati di qualsiasi nazionalità, iscritti all’Albo professionale e o ad Associazioni equivalenti. Tre le categorie: opere di architettura, opere di restauro o recupero, opere di interni e/o design. Selezione specifica anche per i progetti dei giovani under 35, la cui condizione necessaria è l’iscrizione alla sezione A di un Ordine APPC.

Alla giuria il compito di valutare e assegnare i premi “CarlottaXArchitettura”, CarlottaXArchitetturaGA” e “Città di Catania” e di individuare i progetti degni della menzione d’onore. La commissione sarà composta dalla presidente Alessandra Luzzato (PLP Architecture), Alessandro Rossi (Park Associati), Gelsomina Passadore (Consigliere Nazionale CNAPPC), Sebastian Carlo Greco (presidente OAPPC CT), Eleonora Bonanno (presidente Fondazione APPC CT) e Federico Aldini (Presidente Ordine APPC di Milano).

Per partecipare sarà possibile compilare il modulo online sul sito https://concorsiawn.it/carlottaxarchitettura-2023/home, entro e non oltre le ore 12 del 16 febbraio 2023.

Anche quest’anno, infatti, l’iniziativa dell’Ordine e della Fondazione APPC di Catania ha avuto il pieno appoggio del Consiglio Nazionale, che ha messo a disposizione la piattaforma per il concorso. A sostenere CarlottaXArchitettura anche l’Assessorato alla Cultura del Comune di Catania, l’Ail etnea (Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mielomi), l’Ordine APPC di Bologna, l’Ordine APPC di Milano, l’Ordine e la Fondazione APPC di Torino, l’Ordine APPC dell’Aquila, l’Ordine e la Fondazione APPC di Trapani, l’Ordine APPC di Palermo e la FAS (Federazione Architetti Sicilia).

La premiazione finale si terrà il 17 marzo 2023, presso la sede della Fondazione Riccardo Catella, via Gaetano De Castillia 28 a Milano. Tra gli obiettivi, infatti, aumentare lo spessore di CarlottaXArchitettura selezionando un Ordine e una città ospitante diversa ogni anno.

