Architettura: dai giovani lo slancio per sperimentare le transizioni dello spazio urbano

«Abbiamo bisogno di progetti concettuali che portino alla riflessione collettiva; abbiamo bisogno, oggi più che mai, di fare rete nei confronti della società, con una sensibilità diversa verso lo spazio pubblico». Così Eleonora Bonanno, presidente Fondazione Architetti PPC di Catania, ha introdotto l’incontro organizzato dalla categoria all’interno della 26° edizione del Saem (Salone dell’Edilizia e dell’Innovazione, SiciliaFiera, Misterbianco).

Il futuro dell’Architettura è stato il tema del convegno, che ha visto la partecipazione di esponenti del campo anche a livello internazionale: «Le idee dei giovani professionisti rappresentano un’opportunità di crescita, per cogliere sollecitazioni verso nuovi orizzonti di sperimentazione su questa disciplina, la quale va continuamente reinterpretata», ha affermato Sebastian Carlo Greco, presidente Ordine Architetti PPC Catania.

Tra i relatori, i referenti dello studio Fosbury Architecture di Milano che curerà il padiglione “Italia” alla Biennale di Venezia 2023: «Siamo un collettivo di progettisti, crediamo che l’architetto debba essere un mediatore tra le figure che partecipano alle varie fasi operative e non solo: la suddivisione in compartimenti tra progettisti, operai e produttori di materiali, non dovrebbe più accadere, al contrario, è necessario procedere in maniera inclusiva e trasversale – ha sottolineato Giacomo Ardesio (Fosbury Architecture) - puntiamo sui prodotti classici dell’edilizia utilizzati in maniera creativa, ma anche su materiali impensabili e lontani dal mondo delle costruzioni. L’innovazione risiede nella sperimentazione». «Bisogna concentrarsi sulle relazioni tra i soggetti operanti, siamo di fronte a una transizione che non è soltanto ecologica ma anche spaziale, quindi al centro dell’azione non c’è più soltanto il “manufatto”, ma le idee che nascono dai processi collettivi e condivisi – ha detto Veronica Caprino (Fosbury Architecture) - i nostri progetti mettono al centro lo spazio pubblico, ma sono effimeri, perché realizzati in occasione di allestimenti temporanei: mettiamo in luce le pratiche che fanno comprendere il nostro approccio alla sostenibilità, partendo dal pensiero, passando per la realizzazione, fino allo smaltimento».

Presente anche Alessandra Covini dello studio Ossidiana di Rotterdam: «Insieme con Giovanni Bellotti, l’intento è quello di lavorare su diverse scale: dall’oggetto, ai materiali, alle installazioni in luoghi urbani. Un esempio è un playground in cui i giochi sono sculture abitabili dai bambini, i quali diventano soggetti attivi verso il mondo esterno». Immancabile, poi, l’immaginario etneo rappresentato da Analogique: «Il futuro ci spinge a pensare chi saranno i protagonisti urbani, per questo ci piace rapportarci anche con i contesti sociali e culturali», ha affermato Antonio Rizzo. «Ci focalizziamo sul concetto di “prendersi cura delle cose”, entrando in un sistema di azione, reazione e relazione», ha concluso Dario Felice.

