Bonus edilizi, quale futuro?

CATANIA – Bonus edilizi: qual è lo stato dell’arte? Quali i possibili scenari per il prossimo biennio? Se ne discute domani, venerdì 18 novembre – a partire dalle ore 9.00 - presso la sede di Ance Catania, durate il convegno organizzato dall’Associazione etnea dei Costruttori edili in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catania, Confindustria Catania e l’Ordine degli Ingegneri di Catania.

Alla luce delle ultime novità legislative si farà il punto sulle implicazioni più importanti in relazione ai recenti chiarimenti resi dell’Agenzia delle Entrate con la Circolare 33/E/2022, nonché sulle questioni ancora aperte in tema di circolazione dei crediti, riattivazione del circuito della cessione, e sugli ultimi indirizzi del Governo in materia di Superbonus e Bonus edilizi.

La prima parte dell’incontro sarà caratterizzata dai saluti istituzionali di Salvatore Virgillito (presidente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catania), Rosario Fresta (presidente Ance Catania), Antonello Biriaco (presidente Confindustria Catania), Concetto Costa (presidente BCC di Pachino) e Mauro Scaccianoce (presidente Ordine degli Ingegneri di Catania).

I lavori saranno introdotti da Eleonora Contarino (consigliere ODCEC di Catania) e moderati da Daniele Incardona (commercialista). A seguire le relazioni di: Salvatore Riccardo Messina (vicepresidente Ance Catania Urbanistica e Territorio), Nicolò La Barbera (presidente ODCEC di Palermo), Carlo Napoleoni (responsabile Divisione imprese Area CBO BCC Banca ICCREA), Alfio Torrisi (segretario Ordine Ingegneri di Catania), Giuseppe Avanzato (commercialista di Agrigento), Giovanni Cutuli (capo Area Imprese Minori dell'Ufficio Controlli Agenzia delle Entrate).

