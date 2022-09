CarlottaXAil, seconda edizione del premio per la ricerca sulle patologie ematologiche

CATANIA – Un premio per la ricerca e per chi opera nel segno della dedizione, dell’impegno e dell’amore per il prossimo. Anche quest’anno verrà consegnato il riconoscimento CarlottaXAil, una delle iniziative in ricordo di Carlotta Reitano – scomparsa prematuramente nel settembre 2020 – che ben incarnava questi valori.

La giornata in memoria della ex presidente della Fondazione degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Catania avrà luogo il prossimo 18 settembre presso Palazzo Platamone di Catania, in via Vittorio Emanuele II.

L’apertura dei lavori è prevista per le ore 10.30, con i saluti del presidente di Ail Catania Riccardo Bottino. A seguire gli interventi di Giuseppe Toro (presidente Ail Nazionale), Francesco Di Raimondo (direttore Istituto Ematologia dell’Università di Catania) e Giuseppe Palumbo (direttore Scuola di Specializzazione in Ematologia UniCT).

Spazio, quindi, alla presentazione della pubblicazione vincitrice relativa alle patologie ematologiche, in particolare sulle anemie emolitiche autoimmuni, di cui soffriva Carlotta. La giornata si concluderà con la premiazione, coordinata dall’architetto Alessandro Amaro, marito di Carlotta e vice presidente di Ail Catania.

Un appuntamento che si rinnova e che rientra tra le iniziative di CarlottaX, consultabili sul portale dedicato carlottax.com.

