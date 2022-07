Cassa Edile Catanese, erogati 360mila euro alle imprese virtuose

CATANIA – Un premio destinato alle imprese virtuose: la prima volta nella storia della Cassa Edile Catanese. È di 360mila euro l’importo complessivo a credito per le società che hanno rispettato i parametri previsti dal regolamento per accedere alla “prestazione premiale”, introdotta dal Contratto integrativo provinciale dello scorso 25 febbraio.

La somma – accreditata lo scorso 14 luglio 2022 – è stata calcolata in percentuale sul versato nell’anno contabile 2020/2021: saranno 423 le imprese beneficiare, «in un momento in cui il problema della liquidità è fortemente sentito – commentano il presidente della Cassa Edile Catanese A.M.I.Ca. Gaetano Fichera e il vicepresidente Nunzio Turrisi – siamo soddisfatti, la prestazione premiale ha dato una boccata d’ossigeno alle imprese virtuose iscritte alla nostra cassa edile. Tutte hanno già ricevuto una pec informativa con l’importo a credito che potranno utilizzare a scomputo sul dovuto alla prossima denuncia mensile».

«Una giornata importante non solo per le imprese – proseguono – nella giornata di oggi – 19 luglio – abbiamo erogato il GNF (Gratifica Natalizia e Ferie), per il quale sono interessati 9143 operai, per un importo di oltre 7 milioni di euro. Anche in questo caso si conferma la funzione svolta dal sistema bilaterale a garanzia di tutto il settore delle Costruzioni».

