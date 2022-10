Commercialisti etnei: riflettori su nuova giustizia tributaria e sugli strumenti deflativi del contenzioso

CATANIA – La nuova Giustizia Tributaria, entrata in vigore lo scorso 16 settembre, pone i professionisti di fronte a numerose novità legislative nell’ambito del processo Tributario. È su questi aspetti che l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Catania ha accesso i riflettori.

Il delicato tema è stato affrontato lo scorso 26 ottobre all’Hotel Nettuno con lo scopo di «proseguire l’attività di formazione a sostegno degli iscritti – ha esordito Salvatore Virgillito, presidente ODCEC di Catania – riteniamo sia fondamentale per tutti noi conoscere le ultime novità nell’ambito della Giustizia Tributaria, avvalendoci del supporto di esperti della materia. È interesse della nostra categoria divulgare le novità legislative e le sentenze della Cassazione che riguardano le peculiarità dell’autotutela tributaria nel contesto dell’ordinamento giuridico. Un professionista formato accresce la propria autorevolezza e indirettamente ne beneficia tutta la categoria e la collettività».

«L’obiettivo dell’incontro è stato quello di analizzare le novità legislative del nuovo processo tributario ponendo l’accento su quelle riguardanti l’onere della prova, la prova testimoniale, la sospensione dell’atto impugnato e il reclamo e la mediazione, nonché sullo strumento deflativo del contenzioso tributario, quale l’autotutela, che assicuri il giusto equilibrio fra la pretesa erariale, i diritti del contribuente e l’effettiva capacità contributiva, evitando di instaurare un contenzioso con l’Amministrazione Finanziaria», ha spiegato Roberto Pulvirenti, consigliere ODCEC di Catania.

Circa 250 tra dottori commercialisti ed esperti contabili hanno partecipato all’evento.

Le relazioni sono state curate da Francesco Barone (commercialista in Catanzaro), Rosa Angela Raspanti (commercialista in Catania) e Salvo Muscarà (ordinario di Diritto Tributario UNICT e presidente A.N.T.I. Sez. Sicilia Orientale). Tanti gli spunti del dibattito: nuova magistratura e periodo transitorio; definizioni liti pendenti in Cassazione; competenza del giudice monocratico; prova testimoniale, sospensione dell’atto impugnato; Conciliazione proposta dalla Corte di Giustizia Tributaria; Disposizioni in materia di iscrizione nei ruoli ordinari; nuova Giustizia Tributaria digitale; le peculiarità assolutamente originali dell’Autotutela Tributaria nel contesto dell’ordinamento giuridico volte alla deflazione del vasto contenzioso in materia.

