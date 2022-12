Dalle aree dismesse della Circum un'opportunità di collegamento ecosostenibile tra area pedemontana e città

Più di un semplice workshop, una sfida per la riqualificazione e la rigenerazione delle aree dismesse della Circumetnea nei Comuni di Adrano, Biancavilla e Santa Maria di Licodia. Questo lo scopo di "Mənd_IT - Ricucire lembi urbani" - organizzato dall’Ordine e dalla Fondazione degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Catania, con la finalità di individuare soluzioni ecosostenibili di collegamento dell’area pedemontana, proponendosi come volano per una pianificazione futura di sviluppo.

«Il laboratorio sul territorio è una modalità di lavoro e di studio che riteniamo essere molto efficace - spiega il presidente dell’Ordine Sebastian Carlo Greco - nello specifico ci permetterà di accendere i riflettori su un tratto che interessa diversi chilometri che ruotano attorno alle aree dismesse della ferrovia Circumetnea, analizzando il loro impatto sul paesaggio. Un’opportunità per ripensare il loro utilizzo e riconsegnarli alla comunità con nuove finalità, in un percorso mirato ad avviare un’operazione strategica guardando alla mobilità sostenibile».

I 35 partecipanti e i 7 tutor che parteciperanno al workshop internazionale avranno il compito di lavorare su «criticità e potenzialità emerse nei mesi scorsi durante le visite organizzate, che hanno rappresentato una sorta di “antipasto” dei tre giorni di lavoro che li vedranno protagonisti - commenta la presidente della Fondazione Eleonora Bonanno - Una preziosa occasione per porre l’attenzione su quei territori che hanno necessità di interventi e opere di qualità».

«Mobilità dolce che contribuirà certamente a riqualificare le aree, ridurre le emissioni e migliorare i collegamenti delle aree pedemontane con il centro della città, dando continuità ai nuovi tratti della Metropolitana in progetto nei Comuni di Paternò e Adrano», sottolinea Salvo Fiore, presidente di FCE. “Mənd_IT” è stato accolto positivamente anche dalle Amministrazioni comunali di Adrano, Biancavilla e Santa Maria di Licodia, quale «opportunità di sviluppo attraverso la realizzazione di una cintura di collegamento che possa portare benefici in termini di trasporto, traffico e turismo», commentano l’assessore al PNRR di Adrano Pietro Sciacca e quello ai Lavori Pubblici di Biancavilla Salvatore Di Marzo.

A dare un ritratto dell’attuale situazione delle aree oggetto di studio è stata la relazione del segretario della Fondazione Fabrizio Russo, le cui immagini hanno lasciato spazio alle più intense riflessioni dei resident e dei visiting, che accompagneranno i giovani nel loro percorso progettuale: Francisco Leiva Ivorra (Grupo Aranea), Piero Bruno (Bruno Fioretti Marquez Architect), Vincenzo Riso (Università do Minho) e i docenti dell’SDS Siracusa Fernanda Cantone, Francesco Castagneto, Fabrizio Foti, Carlo Palazzolo e Luigi Pellegrino.

A moderare i lavori è stato il consigliere della Fondazione Igor Nastasi.

