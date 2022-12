Infortuni sul lavoro, "L'albero per la sicurezza" sbarca a Catania

Un albero di Natale realizzato con decine di caschi antinfortunistici montati su una tipica intelaiatura da cantiere, per sensibilizzare i cittadini e sostenere la sicurezza sul lavoro. Un’opera unica e autentica che verrà istallata nei prossimi giorni presso il cantiere “Parcheggio Sanzio” di Catania, i cui lavori sono affidati alle imprese associate Consorzio Stabile Agoraa e New Building, e che verrà inaugurata martedì 13 dicembre alle ore 9,30.

L’istallazione intende puntare l’attenzione ancora una volta sulla necessità di non sottovalutare i rischi in ambito lavorativo e risvegliare l’impegno collettivo verso la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Infatti, secondo gli ultimi Open Data Inail, nei primi dieci mesi del 2022 in Italia sono stati denunciati 595,569 infortuni sul lavoro, con un incremento del 32,9% se comparati alle denunce dell’anno precedente.

L’iniziativa nazionale, promossa dalla Fondazione Sosteniamoli Subito dell’ANMIL (Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro) denominata “L’Albero per la sicurezza”, dopo il successo dello scorso anno, fa tappa nel capoluogo etneo grazie ad ANCE Catania che ha aderito e contributo anche con la donazione di alcuni caschi da parte di imprese associate. L’idea è basata sull’idea progettuale dell’artista Francesco Sbolzani e a Catania è stata proposta dalla sezione etnea di ANMIL.

