Partnership natalizia per rilanciare il made in Sicily

Un’operazione che interesserà i principali player della grande distribuzione italiana. Una collaborazione strategica. Un’alleanza commerciale per accrescere il potenziale di mercato dei due brand.

Colomba Bianca e Condorelli (Catania) hanno stretto un accordo di cooperazione che sbarcherà sul mercato natalizio con una confezione che accomunerà food&wine, con l’intento di spingere ancor di più il made in Sicily nel mondo.

Oltre 10mila bottiglie di Lavì – etichetta delle biocantine Colomba Bianca - verranno lanciate sul mercato italiano e mondiale insieme ai prodotti Condorelli. Una partnership che unisce due colossi provenienti da zone diverse dell’Isola: la cooperativa vitivinicola del trapanese e l’azienda dolciaria che opera da anni all’ombra del Vulcano, insieme per realizzare un grande progetto comune. L’obiettivo che si sono intestati i due partner commerciali è quello di arricchire l’offerta, ampliare il raggio d’azione, soddisfare una gamma più ampia di consumatori, potenziare l’internazionalizzazione e sbarcare su nuovi territori per aumentare le vendite.

«Riteniamo fondamentale tessere una rete commerciale che coinvolga altri brand, che condividono con noi gli stessi valori e la stessa vision - ha dichiarato Giuseppe Gambino, direttore commerciale di Colomba Bianca - L’idea che due aziende siciliane possano darsi forza l’un l’altra ci ha sempre affascinato. Condorelli è un colosso siciliano che con il made in Sicily ha conquistato il mondo, noi di Colomba Bianca vogliamo mettere a disposizione di un’impresa così prestigiosa i nostri vini, oggi conosciuti anche all’estero per la loro qualità. In particolare, in questa operazione di co-marketing, presenteremo il nostro Nerello Mascalese con due proposte diverse e destinate a target differenti».

L’occasione è il Natale: l’idea è un pacco-regalo contenente prodotti che rappresentano la nostra terra, ma anche la voglia di fare squadra tra imprese leader della stessa regione ma che operano in settori e mercati differenti. «Con piacere abbiamo realizzato questa attività di co-branding con un azienda siciliana importante nel settore vitivinicolo come Colomba Bianca - ha sottolineato il Cavaliere Giuseppe Condorelli, amministratore delegato di Condorelli - La nostra Azienda vanta quasi 90 anni di storia nel settore dolciario e Colomba Bianca rappresenta una realtà prestigiosa del nostro Paese. Abbiamo colto l’occasione per unire due brand in una collaborazione commerciale, per promuovere le eccellenze della nostra Sicilia nei settori vitivinicolo e dolciario, che oggi trainano economia e sviluppo».

