Unione Consorzi Stabili Italiani: il catanese Giuseppe Costantino nuovo presidente

Cambio al vertice dell’Unione dei Consorzi Stabili Italiani (UCSI): Giuseppe Costantino sarà il nuovo presidente e prenderà il posto del dimissionario Francesco Vorro, in carica dal 2019. Costantino – vicepresidente di Ance Catania e presidente del Consorzio AGORAA – ha le idee chiare e proseguirà nel percorso intrapreso, puntando sulla “qualità” quale elemento imprescindibile per far parte della vita associativa: «I Consorzi Stabili hanno una funzione fondamentale nella crescita delle piccole e medie imprese, consentendo loro l’accesso a quei mercati che, altrimenti, gli sarebbero preclusi», spiega il neopresidente UCSI. «In quest’ottica rivolgeremo particolare attenzione al “cumulo alla rinfusa” – regolamentato nell’articolo 47 comma 2 del Codice dei Contratti pubblici - che costituisce la base per la vita dei Consorzi Stabili, e all’attenuazione degli effetti dello Split Payment nel rapporto consorzio-consorziate. Inoltre – aggiunge – punteremo ad accrescere il numero di associati, puntando proprio sulla qualità e sulla serietà degli imprenditori che già ne fanno parte».

Nel corso dell’ultima assemblea sono stati approvati i bilanci consuntivo 2021 e quello preventivo 2022 e composto il nuovo Consiglio direttivo. Nell’elenco dei consiglieri effettivi: Angelo Contessa, Alberto Drezza, Massimo Facchini, Raffaele Gargiulo, Eleonora Iannace, Marcello Lepri, Filippa Mollica, Giacomo Scarfò e Davide Torrini. In quello dei supplenti: Giuseppe Apollaro, Andrea Clementi e Andrea La Pastina.

Nel corso della prima riunione, invece, il presidente provvederà a nominare i vicepresidenti e verranno stabilite le deleghe.

